Страждає індивідуальна майстерність: Петраков – про поразку Кривбаса у матчі з Динамо

Головний тренер криворізького Кривбасу Олександр Петраков прокоментував поразку у домашньому матчі 11 туру УПЛ від Динамо (0:2).

Його слова передає пресслужба клубу.

"Знаєте, у мене немає до хлопців жодних питань. На сьогодні все, що вони могли – вони робили. Страждає індивідуальна футбольна майстерність, завершення. Будемо працювати. Я подякував їм за цю гру, за самовіддачу. Будемо рухатися далі. Самовіддача була просто колосальна, але не забили", – сказав наставник.

Тренер зазначив, що змінив тактичну схему команди. Проте не всі розуміють, як правильно діяти.

"Я змінив тактичну схему – перейшли на 4-3-3, проте хлопці поки не зовсім розуміють, як правильно заходити в третю зону. На останні двадцять хвилин знову повернулися до попередньої моделі, аби задіяти фланги й робити більше подач до штрафного майданчика. На жаль, витиснути гол так і не вдалося", – зазначив він..

Петраков відзначив, що наразі він налагоджує взаємодію з футболістами.

"Налагоджується контакт між футболістами та тренерським штабом. Ми притираємося один до одного, скажімо так. Новий тренерський штаб, я теж цих хлопців нікого раніше не знав, не працював із ними ніколи. Тому на сьогодні все так, як є.

Я ще не знаю, на що вони повністю здатні. Завтра гра за дубль, і я попросив хлопців – саме попросив, не наказував: хто хоче зіграти, я повинен з вами познайомитися. У Динамо гарна молодіжна команда U-21. Вони всі відповіли, що завтра гратимуть", – підсумував Петраков.