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Кривбас оголосив про відхід Понєдєльніка

Олег Дідух — 11 червня 2025, 15:33
Кривбас оголосив про відхід Понєдєльніка
Андрій Понєдєльнік
ФК Кривбас

Захисник Андрій Понєдєльнік покине Кривбас влітку поточного року.

Про це оголосила пресслужба криворізького клубу.

Контракт 28-річного футболіста з Кривбасом діє до кінця червня поточного року. Угода продовжена не буде, Понєдєльнік покине клуб у статусі вільного агента.

Захисник виступав за Кривбас з липня 2022 року. Сумарно за цей час він провів 82 матчі в усіх турнірах, у яких забив 5 голів і зробив 5 гольових передач.

Понєдєльнік – далеко не перший гравець, який покинув Кривбас у це літнє міжсезоння. Раніше клуб залишили Андрій Кліщук, Даніель Соса, Максим Луньов, Дмитро Хомченовський, Юрій Вакулко та Володимир Якімець.

Нагадаємо, в наступний сезон Кривбас увійде з новим головним тренером – Патріком Ван Леувеном, який прийшов на зміну Юрію Вернидубу.

Кривбас Віктор Понєдєльнік

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