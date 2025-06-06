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Кривбас оголосив про відхід Хомченовського

Володимир Максименко — 6 червня 2025, 11:43
Кривбас оголосив про відхід Хомченовського
Дмитро Хомченовський
ФК Кривбас

Атакувальний півзахисник Дмитро Хомченовський залишив Кривбас на правах вільного агента.

Про це повідомила пресслужба колективу.

Вперше футболіст приєднався до Кривбаса у 2010 році на правах оренди з донецького Олімпіка. Згодом хавбек повернувся у Кривбас у 2022-му.

За ці два періоди Хомченовський зіграв за криворіжців 73 матчі, в яких забив два голи та віддав сім результативних передач.

Раніше хавбек грав за луганську Зорю, Ягеллонію та іспанську Понферрадіну. 

Напередодні гендиректор Кривбаса назвав прізвища ще шістьох футболістів, які залишать клуб.

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