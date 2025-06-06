Кривбас оголосив про відхід Хомченовського
Дмитро Хомченовський
ФК Кривбас
Атакувальний півзахисник Дмитро Хомченовський залишив Кривбас на правах вільного агента.
Про це повідомила пресслужба колективу.
Вперше футболіст приєднався до Кривбаса у 2010 році на правах оренди з донецького Олімпіка. Згодом хавбек повернувся у Кривбас у 2022-му.
За ці два періоди Хомченовський зіграв за криворіжців 73 матчі, в яких забив два голи та віддав сім результативних передач.
Раніше хавбек грав за луганську Зорю, Ягеллонію та іспанську Понферрадіну.
Напередодні гендиректор Кривбаса назвав прізвища ще шістьох футболістів, які залишать клуб.