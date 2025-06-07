Ще один ексгравець Зорі залишив Кривбас
Максим Луньов
ФК Кривбас
Кривбас оголосив про відхід свого флангового півзахисника Максима Луньова на правах вільного агента.
Про це повідомила пресслужба криворіжців.
27-річний футболіст приєднався до Кривбаса взимку 2023 року і з того часу зіграв 54 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав один асист.
"Дякуємо тобі за професіоналізм, характер і відданість клубу. Успіхів у подальшій кар’єрі, Луня – ти назавжди частина криворізької футбольної історії", – йдеться у повідомлені Кривбаса.
Раніше хавбек грав також за Дніпро та луганську Зорю, кольори якої захищав протягом шести років.
Напередодні Кривбас оголосив про відхід з клубу Дмитра Хомченовського.