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Ще один ексгравець Зорі залишив Кривбас

Володимир Максименко — 7 червня 2025, 11:01
Ще один ексгравець Зорі залишив Кривбас
Максим Луньов
ФК Кривбас

Кривбас оголосив про відхід свого флангового півзахисника Максима Луньова на правах вільного агента.

Про це повідомила пресслужба криворіжців.

27-річний футболіст приєднався до Кривбаса взимку 2023 року і з того часу зіграв 54 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав один асист.

"Дякуємо тобі за професіоналізм, характер і відданість клубу. Успіхів у подальшій кар’єрі, Луня – ти назавжди частина криворізької футбольної історії", – йдеться у повідомлені Кривбаса.

Раніше хавбек грав також за Дніпро та луганську Зорю, кольори якої захищав протягом шести років.

Напередодні Кривбас оголосив про відхід з клубу Дмитра Хомченовського.

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