Епіцентр зіграв внічию з Кривбасом у 12 турі УПЛ

Епіцентр у Кам'янець-Подільському зіграв внічию з криворізьким Кривбасом у межах 12 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

На початку другого тайму 22-річний сенегальський нападник Кривбаса Ассан Сек вивів свою команду вперед. Денис Підгурський перехопив м'яч у центрі поля та одразу вивів форварда віч-на-віч із голкіпером.

Епіцентр відновив рівновагу на 68-й хвилині. 21-річний нападник Вадим Сидун скористався помилкою захисника, протягнув м'яч із лівого флангу до штрафного майданчика та потужним ударом переграв Кемкіна.

Одразу після пропущеного гола Сек міг оформити дубль. Нападник Кривбаса знову вибіг віч-на-віч із голкіпером Епіцентра, однак не зумів його переграти.

У підсумку гра завершилась внічию – 1:1.

Чемпіонат України – УПЛ

12 тур, 7 листопада

Епіцентр (Кам'янець-Подільський) – Кривбас (Кривий Ріг)

Голи: 0:1 – 54 Сек, 1:1 – 68 Сидун

Епіцентр: 71. Нікіта Федотов, 4. Владислав Мороз (к), 13. Серьян Репай, 70. Ігор Кирюханцев (14. Рауль Таварес Пулідо, 81), 97. Олександр Климець, 28. Андрій Ліповуз, 27. Данііл Ващенко (10. Джон Себеріо, 64), 8. Микола Миронюк, 20. Вадим Сидун, 59. Артем Козак (6. Кирило Ковалець, 64), 15. Максим Євпак (17. Іван Бендера, 79).

Кривбас: 12. Олександр Кемкін, 22. Жуан Машаду, 6. Денис Підгурський, 4. Володимир Вілівальд, 15. Джозеф Джонс, 16. Тьяго Боржес, 17. Рой Наві (27. Дмитро Годя, 79), 8. Ярослав Шевченко, 18. Бар Лін (21. Олександр Каменський, 79), 14. Ассан Сек (11. Кіпріан Качвеле, 83), 10. Джовані Герберт (7. Яксон Рівас, 83).

Попередження: Вадим Сидун, 90+2 - Дмитро Годя, 85.

Епіцентр набрав 10 балів та наразі посідає 9-те місце в турнірній таблиці першості. У Кривбаса 7 очок та остання позиція

Огляд матчу

Нагадаємо, напередодні тур стартував у Києві, де Оболонь зіграла внічию з Лівим Берегом. У Житомирі Полісся переграло Верес (2:0).