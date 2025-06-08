Кривбас оголосив про відхід Вакулка

Кривбас припинив співпрацю з півзахисником Юрієм Вакулко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець приєднався до криворізького колективу влітку 2023 року. За цей період півзахисник провів у складі "червоно-білих" 46 поєдинків, віддав 2 результативних передачі.

Раніше генеральний директор Кривбасу Володимир Баєнко заявив, що цього міжсезоння клуб покинуть сім гравців: крім Юрія Вакулка, це Андрій Кліщук, Даніель Соса, Андрій Понєжельнік, Дмитро Хомченовський, Максим Лунєв і Володимир Якимець.

Нагадаємо, в останньому матчі під керівництвом Юрія Вернидуба Кривбас зіграв унічию з Поліссям та не зміг потрапити у єврокубки на наступний сезон.

Наступним тренером криворіжців може стати Патрік ван Леувен.