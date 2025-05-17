Полісся та Кривбас здобули важливі перемоги у боротьбі за Лігу конференцій

У суботу, 17 травня, трьома матчами стартував 29 тур Української Прем'єр-ліги з футболу.

Одночасно свої поєдинки провели три претенденти на єврокубки – Карпати, Кривбас та Полісся. Клуби борються за четверте місце, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.

Кривбас у рідних стінах зміг переграти київську Оболонь. Єдиний гол у зустрічі був забитий на старті другого тайму – тривала атака криворіжців завершилась влучним ударом Дениса Кузика, який відправив м'яч в кут воріт.

Полісся також здобуло мінімальну перемогу над луганською Зорею. У середині першої половини гри Богдан Михайліченко вивів Батісту на воротаря Зорі, уругваєць спокійно обіграв голкіпера та відправив м'яч у пусті ворота.

Карпати у виїзному матчі з Колосом активно розпочали зустріч та вже на 9-й хвилині вийшли вперед – бразилець Бруніньйо робив простріл у воротарський майданчик, де м'яч у власні ворота зрізав Ілір Краснічі. Колос зрівняв рахунок у другій половині, коли Велетень робив навіс у штрафну, а у підсумку вийшло закидання за голкіпера львів'ян. Наприкінці зустрічі Ніка Гагнідзе використав вихід віч-на-віч з голкіпером та приніс ковалівцям перемогу.

"Зелено-білі" підтвердили жахливу статистику матчів на виїзді – підопічні Лупашка у поточному сезоні за межами Львова обіграла тільки відвертих аутсайдерів ліги: Інгулець, Чорноморець та Лівий берег.

Чемпіонат України – УПЛ

29 тур, 17 травня

Зоря – Полісся 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 33 Батіста

Кривбас – Оболонь 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 48 Кузик

Колос – Карпати 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Краснічі (автогол), 1:1 – 55 Велетень, 2:1 – 89 Гагнідзе

Наразі фаворитом за потрапляння у Лігу конференції є житомирське Полісся, яке скористалось осічкою Карпат та піднялось на четверту сходинку турнірної таблиці. Львів'яни та криворіжці відстають від житомирського колективу на 1 бал.

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Нагадаємо, контрольно-дисциплінарний комітет УАФ наклав штрафи на три клуби УПЛ.