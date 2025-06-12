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Карпати близькі до підписання голкіпера Кривбаса – джерело

Олексій Мурзак — 12 червня 2025, 18:47
Карпати близькі до підписання голкіпера Кривбаса – джерело
Андрій Кліщук
ФК Кривбас

Львівські Карпати близькі до підписання голкіпера Кривбаса Андрія Кліщука.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Зараз шукають клуб для Олександра Кемкіна, можлива пропозиція з Європи для Якова Кінарейкіна, а Дмитро Ледвій може опинитися в ЛНЗ.

Карпати, за моїми джерелами, зараз дуже близькі до підписання, вже є принципова угода про це, Андрія Кліщука з Кривбасу", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Нагадаємо, у складі Кривбаса Кліщук ставав бронзовим призером чемпіонату України (2023/24).

Андрій виступав за криворізький клуб з липня 2022 року, провів за команду 65 матчів, в яких пропустив 60 голів, 26 ігор зіграв на нуль. Його контракт завершується у липні, його вирішили не продовжувати. 

Раніше повідомлялося, що Карпати майже завершили переговори щодо викупу контрактів бразильських легіонерів Педросо та Бруніньйо, які грали за львів'ян на правах оренди.

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