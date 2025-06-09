Кривбас припинив співпрацю із захисником, який вів боротьбу з серйозною хворобою
Володимир Якімець
ФК Кривбас
Кривбас припинив співпрацю з захисником Володимиром Якімцем.
Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.
Гравець приєднався до криворізької команди в серпні 2022 року і з того часу зіграв 19 матчів, відзначившись одним асистом.
Протягом останніх двох сезонів Якімець вів важку боротьбу з серйозною хворобою, яка, на жаль, не дозволила йому повернутися до повноцінної футбольної форми.
Нагадаємо, 9 червня Кривбас оголосив про призначення Патріка ван Леувена новим головним тренером клубу.
Раніше команду залишили Юрій Вакулко та Максим Луньов.