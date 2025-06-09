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Кривбас припинив співпрацю із захисником, який вів боротьбу з серйозною хворобою

Олексій Мурзак — 9 червня 2025, 18:55
Кривбас припинив співпрацю із захисником, який вів боротьбу з серйозною хворобою
Володимир Якімець
ФК Кривбас

Кривбас припинив співпрацю з захисником Володимиром Якімцем.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Гравець приєднався до криворізької команди в серпні 2022 року і з того часу зіграв 19 матчів, відзначившись одним асистом.

Протягом останніх двох сезонів Якімець вів важку боротьбу з серйозною хворобою, яка, на жаль, не дозволила йому повернутися до повноцінної футбольної форми.

Нагадаємо, 9 червня Кривбас оголосив про призначення Патріка ван Леувена новим головним тренером клубу.

Раніше команду залишили Юрій Вакулко та Максим Луньов.

Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Якімець

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