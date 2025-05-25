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Вернидуб пояснив, чому вирішив залишити посаду головного тренера Кривбаса

Олексій Мурзак — 25 травня 2025, 22:42
Вернидуб пояснив, чому вирішив залишити посаду головного тренера Кривбаса
Юрій Вернидуб
ФК Кривбас

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб у відкритому листі до клубу пояснив, чому вирішив залишити команду.

Текст листа фахівець надав виданню Тribuna.com.

"Чому я йду? Бо вважаю, що треба бути чесним – перед собою і перед вами. Мені 59. У цьому віці вже не будують планів на 10 років. Але я все ще маю енергію, амбіції та жагу до боротьби. Я хочу ще раз прийняти виклик. Реальний, великий, складний. Я не йду від клубу – я йду до нової цілі. Але залишаю частину себе тут, у Кривому Розі.

Я завжди буду вдячний за цей шлях. За довіру керівництва. За віру у мене від уболівальників. За спільні перемоги і поразки, які робили нас сильнішими. І прошу вас – не зупиняйтесь. У Кривбаса є майбутнє. І є сили, щоби йти далі", – написав Вернидуб.

Нагадаємо, в останньому матчі під керівництвом Вернидуба Кривбас зіграв унічию з Поліссям та не зміг потрапити у єврокубки на наступний сезон.

Юрій Вернидуб Кривбас Полісся Чемпіонат України, УПЛ

Юрій Вернидуб

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