Динамо з рекордним голом Ярмоленка переграло Кривбас в 11 турі УПЛ

У понеділок, 2 листопада, відбувся матч 11 туру чемпіонату України між Динамо та Кривбасом.

Гра завершилась із рахунком 2:0 на користь киян.

Перший тайм розпочався із трьох поспіль моментів Ассана Сека, який двічі бив головою з небезпечних позицій – спочатку у руки Бущану, а згодом повз ворота. Динамо вдалось відвести гру від власних воріт й відкрити рахунок у матчі: Ярмоленко виконав навіс, а Пономаренко в падінні відправив м'яч у сітку.

Наприкінці 45-хвилинки Пономаренко заробив пенальті для своєї команди, який реалізував Андрій Ярмоленко – цей гол став рекордним 125-м для вінгера в межах УПЛ, що дозволило перевершити досягнення Максима Шацьких.

В доданий арбітром час до першого тайму Ярмоленко бездумно вдарив по ногах Джованні біля чужих воріт, за що отримав червону картку.

Попри чисельну перевагу, криворізький клуб у другому таймі майже не загрожував воротам Георгія Бущана і кияни спокійно довели матч до перемоги.

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 2 листопада

Кривбас – Динамо 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – Пономаренко, 18, 0:2 – Ярмоленко, 43 (пен.)

Кривбас: Кемкін, Боржес, Джонс, Вілівальд, Підгурський, Машаду, Шевченко (Сантьяго, 85), Наві (Годя, 63), Герберт, Сек (Качвеле, 63), Лін

Динамо: Бущан, Тимчик (Біловар, 90), Кендзьора, Тіаре, Дубінчак, Бражко, Ярмоленко, Піхальонок (Михайленко, 64), Шапаренко, Огундана (Волошин, 64), Пономаренко (Мунгенге, 82)

Попередження: Підгурський, Вілівальд, Джонс, Герберт, Шапаренко, Бражко, Пономаренко, Волошин.

Вилучення: Ярмоленко, 45+5 (пряма червона)

Динамо за підсумками матчу набрало 22 очки і посідає третє місце у турнірній таблиці, але Харків ще має гру в запасі (21 очко). Кривбас передостанній – шість залікових балів.

Нагадаємо, напередодні матчі ЛНЗ з Харковом та Лівого берега проти Буковини перенесли через тривалу повітряну тривогу.