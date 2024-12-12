Визначились перші півфіналісти PW Shanghai Major 2024

Сьогодні, 12 грудня, відбулися перші чвертьфінальні матчі найпрестижнішого турніру з Counter-Strike 2 – Perfect World Shanghai Major 2024.

Відкривало день протистояння між головною сенсацією турніру The MongolZ (7) та одним з лідерів світового рейтингу MOUZ (5). Попри дуже вдалий старт на першій мапі, монголи не змогли втримати перевагу та віддали камбек супернику. А потім "миші" закрили гру вже на своєму виборі.

Також у півфінал вийшли кривдники української організації Natus Vincere. Російська команда Spirit (4) з ідентичним рахунком 2:0 розібралася з американською Liquid (9).

Саме ці організації зустрінуться між собою у півфіналі. Гра між ними відбудеться у суботу, 14 грудня. Ще два півфіналісти визначаться завтра, 13 грудня.

Сам мейджор триватиме до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів.

Perfect World Shanghai Major 2024

Чвертьфінали, 12 грудня

MOUZ (Німеччина) – The MongolZ (Монголія) 2:0 (16:14 Ancient, 13:9 Nuke)

Spirit (-) – Liquid (США) 2:0 (13:9 Anubis, 13:11 Dust2)

Нагадаємо, у першому поєдинку на турнірі "народжені перемагати" здолали американську Liquid, а далі в неймовірно драматичній грі поступились бразильській MIBR.

У матчі з рахунку 1-1 українська команда розгромно програла росіянам з Team Spirit. Потім була перемога над GamerLegion і поразка від Heroic у вирішальному матчі.

Інша українська організація Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, не змогла подолати груповий етап турніру.

Спершу команда прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR.

Далі в Passion UA було дві спроби вийти в Elimination Stage, проте обидва матчі команда програла: спершу GamerLegion, а потім Wildcard.