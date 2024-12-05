NAVI прикро поступились MIBR у другому матчі на Perfect World Shanghai Major 2024
Сьогодні, 5 грудня, українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) провела другий матч в межах стадії легенд одного з найпрестижніших турнірів року Perfect World Shanghai Major 2024 з Counter-Strike 2.
"Народжені перемагати" в близькій грі поступилися бразильському колективу MIBR (17). Гра відбулася у форматі Best of 1 на карті Inferno. NAVI провалили першу половину, програвши 9 раундів поспіль, однак зуміли перевернути хід подій та виграти 8 двохвилинок у ряд.
Natus Vincere були в одному кроці до того, щоб перевести гру на овертайми, однак капітан команди "Aleksib" програв клатч 1 в 1 і "народжені перемагати" зазнали поразки.
Наступну гру українська команда проведе завтра, 6 грудня. NAVI потрапили до сітки 1:1 та зіграють з командою, яка також здобула одну перемогу та зазнала однієї поразки в перший ігровий день. MIBR завтра проведуть перший поєдинок за вихід у плейоф.
Зауважимо, що в складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Natus Vincere (Україна) – MIBR (Бразилія) 0:1 (Inferno 11:13)
Elimination Stage триватиме з 5 до 12 грудня. У плейоф пройдуть лише вісім найкращих команд. Усі етапи, окрім вирішальних матчів, відбуватимуться у форматі best-of-1.
Сам мейджор триватиме до 15 грудня. Призовий фонд турніру складає 1,25 млн доларів.
Нагадаємо, інша українська організація Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, не змогла подолати груповий етап.
Спершу команда прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR.
Далі в Passion UA було дві спроби вийти в Elimination Stage, проте обидва матчі команда програла: спершу GamerLegion, а потім Wildcard.