NAVI прикро поступились MIBR у другому матчі на Perfect World Shanghai Major 2024

Сьогодні, 5 грудня, українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) провела другий матч в межах стадії легенд одного з найпрестижніших турнірів року Perfect World Shanghai Major 2024 з Counter-Strike 2.

"Народжені перемагати" в близькій грі поступилися бразильському колективу MIBR (17). Гра відбулася у форматі Best of 1 на карті Inferno. NAVI провалили першу половину, програвши 9 раундів поспіль, однак зуміли перевернути хід подій та виграти 8 двохвилинок у ряд.

Natus Vincere були в одному кроці до того, щоб перевести гру на овертайми, однак капітан команди "Aleksib" програв клатч 1 в 1 і "народжені перемагати" зазнали поразки.

Наступну гру українська команда проведе завтра, 6 грудня. NAVI потрапили до сітки 1:1 та зіграють з командою, яка також здобула одну перемогу та зазнала однієї поразки в перший ігровий день. MIBR завтра проведуть перший поєдинок за вихід у плейоф.

Зауважимо, що в складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Perfect World Shanghai Major 2024

Elimination Stage, 2 тур, 5 грудня

Natus Vincere (Україна) – MIBR (Бразилія) 0:1 (Inferno 11:13)

Elimination Stage триватиме з 5 до 12 грудня. У плейоф пройдуть лише вісім найкращих команд. Усі етапи, окрім вирішальних матчів, відбуватимуться у форматі best-of-1.

Сам мейджор триватиме до 15 грудня. Призовий фонд турніру складає 1,25 млн доларів.

Нагадаємо, інша українська організація Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, не змогла подолати груповий етап.

Спершу команда прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR.

Далі в Passion UA було дві спроби вийти в Elimination Stage, проте обидва матчі команда програла: спершу GamerLegion, а потім Wildcard.