PassionUA здобули свою першу в історії перемогу на мейджорах

Passion UA (28), команда з Counter-Strike 2 Олександра Зінченка, перемогла Complexity на турнірі Perfect World Shanghai Major 2024.

Матч проходив на карті Anubis та завершився з рахунком 13:9.

Це перша звитяга Passion UA в історії мейджорів. Нагадаємо, команда була заснована у 2023 році. У своєму стартовому матчі на турнірі українці поступилися BIG.

Perfect World Shanghai Major 2024 – Opening Stage1 тур, 30 листопада

Passion UA – Complexity 1:0 (Anubis 13:9)

Групова стадія триватиме з 30 листопада по 3 грудня. Формат передбачає груповий етап за швейцарською системою (кожна команда грає з суперником, який має таку ж кількість перемог та поразок), після чого вісімка найкращих колективів кваліфікуються до Elimination Stage.

Усі етапи, окрім вирішальних матчів, відбуватимуться у форматі best-of-1.

Нагадаємо, на турнір вже кваліфікувалась українська організація NAVI (1). Інша команда з України, B8, достроково вилетіла з відбіркового етапу на Perfect World Shanghai Major 2024.