S1mple не допоміг: FaZe не зуміли вийти у плейоф престижного турніру

Один з найкращих українських кіберспортсменів в історії Олександр "s1mple" Костилєв у складі FaZe не зумів вийти у плейоф престижного турніру з Counter-Strike 2 – IEM Dallas 2025.

Команда на старті змагання неочікувано програла нідерландсько-американській організації Team Liquid, яка нещодавно зі скандалом втратила японського спонсора. У цій грі s1mple став найкращим у своїй команді.

Також українець був найкращим у матчі проти BC.Game, причому проявив себе неймовірно. Одну з мап він завершив з рейтингом 2,23, що краще, ніж будь-яка мапа його попередника.

А далі суперником стала команда Heroic. Тут була дуже напружена боротьба, яка дійшла до овертаймів та трьох мап. Але у підсумку FaZe програли та покинули турнір. Не в останню чергу це сталося через невдалу гру Костилєва, який провалив усі три мапи.

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Нагадаємо, s1mple приєднався до FaZe на умовах короткострокової оренди з української організації NAVI. IEM Dallas, що стартував 19 травня, став дебютним турніром для гравця.

Зазначимо, що минулого року Костилєв вже переходив на правах оренди у Falcons. В цій команді він вперше з 2015-го не зумів подолати кваліфікацію на мейджор.

У жовтні 2023 року українця визнали найкращим гравцем в історії дисципліни CS:GO.