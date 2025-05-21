S1mple не допоміг: FaZe не зуміли вийти у плейоф престижного турніру
Один з найкращих українських кіберспортсменів в історії Олександр "s1mple" Костилєв у складі FaZe не зумів вийти у плейоф престижного турніру з Counter-Strike 2 – IEM Dallas 2025.
Команда на старті змагання неочікувано програла нідерландсько-американській організації Team Liquid, яка нещодавно зі скандалом втратила японського спонсора. У цій грі s1mple став найкращим у своїй команді.
Також українець був найкращим у матчі проти BC.Game, причому проявив себе неймовірно. Одну з мап він завершив з рейтингом 2,23, що краще, ніж будь-яка мапа його попередника.
А далі суперником стала команда Heroic. Тут була дуже напружена боротьба, яка дійшла до овертаймів та трьох мап. Але у підсумку FaZe програли та покинули турнір. Не в останню чергу це сталося через невдалу гру Костилєва, який провалив усі три мапи.
Нагадаємо, s1mple приєднався до FaZe на умовах короткострокової оренди з української організації NAVI. IEM Dallas, що стартував 19 травня, став дебютним турніром для гравця.
Зазначимо, що минулого року Костилєв вже переходив на правах оренди у Falcons. В цій команді він вперше з 2015-го не зумів подолати кваліфікацію на мейджор.
У жовтні 2023 року українця визнали найкращим гравцем в історії дисципліни CS:GO.