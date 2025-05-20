Скандал у кіберспорті: відома команда втратила спонсора через GIF з бомбардуванням Хіросіми

Нідерландсько-американська кіберспортивна організація Team Liquid втратила спонсорський контракт із Honda через скандальний пост свого гравця.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Кіберспортсмен під нікнеймом DiasLucasBr (з дисципліни Rainbow Six Siege) виклав GIF з ядерним бомбардуванням Хіросіми після поразки від японської команди CAG Osaka.

Попри те, що і організація, і сам гравець вибачилися за цей інцидент, японський спонсор Honda розірвав партнерство з Team Liquid, яке тривало шість років. Також гравцю виписали штраф у розмірі, еквівалентному чотирьом місячним зарплатам.

"Гравці взяли на себе зобов'язання пожертвувати весь свій призовий виграш у турнірі благодійній організації, як жест відповідальності та доброї волі. Кошти від штрафу Лукаса також будуть передані благодійній організації. Однак Honda прийняла рішення не поновлювати наше партнерство. Хоча ми шкодуємо про такий результат, ми розуміємо і поважаємо це рішення, і висловлюємо подяку за 6 років партнерства", – йдеться в заяві організації.

Нагадаємо, раніше кіберспортивна організація Team Liquid оголосила про підписання контракту з чемпіоном світу з шахів Магнусом Карлсеном.