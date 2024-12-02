Passion UA не змогли з першої спроби вийти у плейоф Perfect World Shanghai Major 2024

У понеділок, 2 грудня, відбувся четвертий матч у межах групового етапу Perfect World Shanghai Major 2024, в якому брала участь українська команда Passion UA.

Колектив гравця Арсенала Олександра Зінченка зустрічався зі шведами з GamerLegion. Обидві команди виграли по два матчі та мали на своєму рахунку по одній поразці.

Гра розпочалася з Inferno. І хоча це був пік українців, саме шведи показали на ній клас, доволі легко забравши карту з рахунком 13:6.

Але Passion UA не посипалися, та відповіли тим же на Mirage. До того ж, вони віддали суперникам на один раунд менше (13:5).

Доля путівки до наступного етапу турніру вирішувался на Ancient, який обернувся ще однією поразкою для команди Зінченка.

Програвши першу половину карти з рахунком 3:9, український колектив спробував зробити камбек.

Спочатку у нього це виходило, але GamerLegion все ж мали солідну перевагу, яку вони не встигли розтратити. Як результат, поразка Passion UA на карті і в матчі.

Perfect World Shanghai Major 2024

4 тур, 2 грудня

GamerLegion (Швеція) – Passion UА (Україна) 2:1 (13:6 Inferno, 5:13 Mirage, 13:9 Ancient)

Завдяки цій перемозі GamerLegion пройшли до Elimination Stage, а Passion UA матимуть останній шанс на потрапляння до основної сітки турніру.

Українська команда зіграє з іншим колективом, який має баланс перемог 2-2.

Нагадаємо, що плейоф Perfect World Shanghai Major 2024 триватиме до 15 грудня. Призовий фонд мейджору складає 1,25 мільйона доларів.