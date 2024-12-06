NAVI розгромно програли Spirit на Perfect World Shanghai Major 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere провела третій матч Perfect World Shanghai Major 2024 з Counter-Strike 2.

"Народжені перемагати" зазнали розгромної поразки від російського колективу Spirit (4). Гра відбулася у форматі Best of 1 на карті Mirage з рахунком 13:2. "Дракони" є незручним для NAVI суперником, за останні 6 ігор в українців лише 1 перемога.

Після трьох матчів NAVI потрапили в сітку 1/2 (1 перемога та 2 поразки). Для виходу в плейоф потрібно здобути 3 перемоги, якщо ж колектив тричі програє, то вилетить з турніру.

Elimination Stage триватиме з 5 до 12 грудня. Далі пройдуть лише вісім найкращих команд. Усі етапи, окрім вирішальних матчів, відбуватимуться у форматі best-of-1. Сам мейджор триватиме до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів.

У першому поєдинку на турнірі "народжені перемагати" здолали американську Liquid, а далі в неймовірно драматичній грі поступились бразильській MIBR.

Perfect World Shanghai Major 2024

Elimination Stage, 3 тур

6 грудня

Natus Vincere (Україна) – Spirit (-) 0:1 (2:13 Mirage)

Нагадаємо, інша українська організація Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, не змогла подолати груповий етап.

Спершу команда прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR.

Далі в Passion UA було дві спроби вийти в Elimination Stage, проте обидва матчі команда програла: спершу GamerLegion, а потім Wildcard.