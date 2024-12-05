NAVI з перемоги стартували в стадії легенд Perfect World Shanghai Major 2024

Сьогодні, 5 грудня, відбувся перший матч Perfect World Shanghai Major 2024 для української команди Natus Vincere (1) з Counter-Strike 2.

"Народжені перемагати" здобули перемогу над американським клубом Liquid (13). Гра відбулася у форматі Best of 1 на карті Nuke. NAVI не дуже впевнено зіграли у першій половині, однак вдало провели T-сайд та завершили поєдинок з рахунком 13:10.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Perfect World Shanghai Major 2024

Elimination Stage,1 тур

5 грудня

Natus Vincere (Україна) – Liquid (США) 1:0 (Nuke 13:10)

Elimination Stage триватиме з 5 до 12 грудня. У плейоф пройдуть лише вісім найкращих команд. Усі етапи, окрім вирішальних матчів, відбуватимуться у форматі best-of-1.

Сам мейджор триватиме до 15 грудня. Призовий фонд турніру складає 1,25 млн доларів.

Нагадаємо, інша українська організація Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, не змогла подолати груповий етап.

Спершу команда прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR.

Далі в Passion UA було дві спроби вийти в Elimination Stage, проте обидва матчі команда програла: спершу GamerLegion, а потім Wildcard.