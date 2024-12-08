NAVI у драматичному матчі програли Heroic та вилетіли з PW Shanghai Major 2024

8 грудня відбувся п'ятий матч Perfect World Shanghai Major 2024 для української команди Natus Vincere (1) з Counter-Strike 2.

"Народжені перемагати" програли норвезькій організації HEROIC (7). NAVI провалили першу мапу, але потім зуміли забрати наступну. Проте на вирішальній карті краще себе проявив суперник.

Перший раунд проходив на Mirage – пік HEROIC. Команда Андрія B1ad3 Городенського просто провалилася, віддавши мапу опоненту без бою.

На карті Nuke все пройшло діаметрально протилежно. NAVI вирвалися в лідери, що дозволило на куражі зрівняти рахунок.

Десайдером була мапа Ancient. Українській організації "щастило". NAVI повели з рахунком 6:3, але суперник здаватися не збирався та забрав 6 раундів поспіль.

Перервав серію успіхів норвежців Михай "iM" Іван, а потім знову "на фарті" вдалося наблизитися впритул – 8:9. Natus Vincere завдяки успішному закупу зрівняли рахунок.

Проте кінцівка гри була повністю за Heroic – 13:9 у підсумку. NAVI сенсаційно не зуміли вийти до плейоф.

У першому поєдинку на турнірі "народжені перемагати" здолали американську Liquid, а далі в неймовірно драматичній грі поступились бразильській MIBR. У матчі з рахунку 1-1 українська команда розгромно програла росіянам з Team Spirit. Потім була перемога над GamerLegion.

Сам мейджор триватиме до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів.

Зазначимо, що саме NAVI стали тріумфаторами попереднього мейджора PGL Major Copenhagen 2024, який відбувся на весні.

Perfect World Shanghai Major 2024

Elimination Stage, 4 тур, 7 грудня

Heroic (Норвегія) – Natus Vincere (Україна) 2:1 (13:3 Mirage, 5:13 Nuke, 13:9 Ancient)

Нагадаємо, інша українська організація Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, не змогла подолати груповий етап.

Спершу команда прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR.

Далі в Passion UA було дві спроби вийти в Elimination Stage, проте обидва матчі команда програла: спершу GamerLegion, а потім Wildcard.