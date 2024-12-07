NAVI перемогли GamerLegion та зберегли шанси на вихід у плейоф PW Shanghai Major 2024

7 грудня відбувся четвертий матч Perfect World Shanghai Major 2024 для української команди Natus Vincere (1) з Counter-Strike 2.

"Народжені перемагати" зуміли перемогти німецьку організацію GamerLegion. NAVI виявилися сильнішими на перших двох мапах, чого вистачило для перемоги в форматі Best of 3.

Спочатку українська команда зуміла забрати мапу суперника Nuke з рахунком 13:6 після чого зробили камбек з рахунку 6:1 та здобули перемогу на своїй карті, Mirage – 13:9.

Після перших чотирьох матчів Natus Vincere потрапили в сітку 2/2 (2 перемоги та 2 поразки), що дозволяє "народженим перемагати" поборотися за вихід у плейоф уже завтра, 8 грудня. Суперник NAVI стане відомий пізніше.

Зазначимо, що Elimination Stage шанхайського мейджору триватиме з 5 до 8 грудня. Далі пройдуть лише вісім найкращих команд. Усі етапи, окрім вирішальних матчів, відбуватимуться у форматі best-of-1. Сам мейджор триватиме до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів.

У першому поєдинку на турнірі "народжені перемагати" здолали американську Liquid, а далі в неймовірно драматичній грі поступились бразильській MIBR. У матчі з рахунку 1-1 українська команда розгромно програла росіянам з Team Spirit.

Perfect World Shanghai Major 2024

Elimination Stage, 4 тур, 7 грудня

Natus Vincere (Україна) – GamerLegion (Німеччина) 2:0 (13:6 Nuke, 13:9 GamerLegion)

Нагадаємо, інша українська організація Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, не змогла подолати груповий етап.

Спершу команда прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR.

Далі в Passion UA було дві спроби вийти в Elimination Stage, проте обидва матчі команда програла: спершу GamerLegion, а потім Wildcard.