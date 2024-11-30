PassionUA поступилися BIG на старті Perfect World Shanghai Major 2024

У суботу, 30 листопада, Passion UA (28), команда з Counter-Strike 2 Олександра Зінченка, провела стартовий матч у межах Perfect World Shanghai Major 2024. Суперником була німецька організація BIG (18).

Український колектив поступився на карті Mirage з рахунком 13:9. Після невдалої першої половини (9:3) "пешн" не вдалося довершити камбек за сильну сторону, CT.

Сьогодні PassionUA проведуть ще одну гру в форматі Best of 1, українці зіграють з командою, яка також поступилася в 1 турі та має рахунок 0:1 по серіях.

Perfect World Shanghai Major 2024 – Opening Stage

1 тур, 30 листопада

BIG – Passion UA 1:0 (Mirage 13:9)

Першій повністю українській команді на мейджорі не вдалося взяти реванш, адже суперники зустрічалися нещодавно у кваліфікації RMR в європейському дивізіоні групи B. Тоді Passion UA програли з рахунком 1:2.

Групова стадія триватиме з 30 листопада по 3 грудня. Формат передбачає груповий етап за швейцарською системою (кожна команда грає з суперником, який має таку ж кількість перемог та поразок), після чого вісімка найкращих колективів кваліфікуються до Elimination Stage.

Усі етапи, окрім вирішальних матчів, відбуватимуться у форматі best-of-1.

Нагадаємо, на турнір вже кваліфікувалась українська організація NAVI (1). Інша команда з України, B8, достроково вилетіла з відбіркового етапу на Perfect World Shanghai Major 2024.