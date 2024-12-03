Passion UA Зінченка у напруженій боротьбі зазнала поразки від американської команди і залишила Perfect World Shanghai Major 2024

У вівторок, 3 грудня, відбувся п'ятий матч у межах групового етапу Perfect World Shanghai Major 2024, в якому брала участь українська команда Passion UA.

Команда Олександра Зінченка поступилася американській команді Wildcard з рахунком 1:2.

Перша мапа проходила на Inferno і закінчилася перемогою Wildcard – 13:6. У певний період суперник українців вів 11:1.

Свій пік "пешн" впевнено виграли з рахунком 13:6. Десайдером була мапа Ancient. Переможець визначився лише в овертаймах, де, на жаль, суперник допустив менше помилок.

Perfect World Shanghai Major 2024

4 тур, 2 грудня

Wildcard (США) – Passion UA (Україна) 2:1 (13:6 Inferno, 6:13 Mirage, 16:13 Ancient)

Нагадаємо, на старті турніру Passion UA спершу прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR, але зазнала поразки від шведського клубу GamerLegion.

Нагадаємо, що плейоф Perfect World Shanghai Major 2024 триватиме до 15 грудня. Призовий фонд мейджору складає 1,25 мільйона доларів.