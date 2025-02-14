Team Liquid підписали контракт з чемпіоном світу з шахів Магнусом Карлсеном
Магнус Карлсен
Team Liquid
Кіберспортивна організація Team Liquid оголосила про підписання контракту з чемпіоном світу з шахів Магнусом Карлсеном.
Про таку несподівану співпрацю організація з Нідерландів повідомила в соцмережах.
Проте Карлсен буде не першим шахістом у складі Liquid – вчора вони уклали угоду ще й з Фабіано Каруаною.
"Ми вступаємо у світ шахів з найкращими гравцями, тому що перемога має вирішальне значення для нашої місії", – сказав у пресрелізі співзасновник Team Liquid Стів Архансет.
"Я дуже радий бути частиною найбільшої та найкращої кіберспортивної команди у світі. Я сам є одним із найвідоміших шахістів, тому співпраця з найкращою командою та веселим брендом – це ідеальний варіант. Я з нетерпінням чекаю, коли шахи стануть основним елементом кіберспортивних команд", – заявив Магнус.
Карлсен вважається одним з найкращих шахістів світу. Він утримує першу сходинку рейтингу протягом 14 років. 34-річний норвежець п'ять разів ставав чемпіоном світу з рапіду та вісім разів – з бліцу.
Окрім того, що Карлсен представляє Team Liquid, він також є амбасадором Esports World Cup, багатотитульного турніру, в якому шахи вперше з'являться у 2025 році.
Нагадаємо, що недавно Магнус Карлсен закликав росіянина Аркадія Дворковича піти у відставку з посади президента ФІДЕ.