Team Liquid підписали контракт з чемпіоном світу з шахів Магнусом Карлсеном

Кіберспортивна організація Team Liquid оголосила про підписання контракту з чемпіоном світу з шахів Магнусом Карлсеном.

Про таку несподівану співпрацю організація з Нідерландів повідомила в соцмережах.

Проте Карлсен буде не першим шахістом у складі Liquid – вчора вони уклали угоду ще й з Фабіано Каруаною.

"Ми вступаємо у світ шахів з найкращими гравцями, тому що перемога має вирішальне значення для нашої місії", – сказав у пресрелізі співзасновник Team Liquid Стів Архансет.

"Я дуже радий бути частиною найбільшої та найкращої кіберспортивної команди у світі. Я сам є одним із найвідоміших шахістів, тому співпраця з найкращою командою та веселим брендом – це ідеальний варіант. Я з нетерпінням чекаю, коли шахи стануть основним елементом кіберспортивних команд", – заявив Магнус.

Our second knight leaps into action ♞



Welcome to the GOAT, @MagnusCarlsen. pic.twitter.com/qgR5M1IYiO — Team Liquid (@TeamLiquid) February 14, 2025

You want details? Fine. I drive a Ferrari, 355 Cabriolet. What’s up? I have a ridiculous house in the South Fork. I have every toy you could possibly imagine, and best of all, kids? I am… @TeamLiquid pic.twitter.com/NaE8rOvSuo — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) February 14, 2025

Карлсен вважається одним з найкращих шахістів світу. Він утримує першу сходинку рейтингу протягом 14 років. 34-річний норвежець п'ять разів ставав чемпіоном світу з рапіду та вісім разів – з бліцу.

Окрім того, що Карлсен представляє Team Liquid, він також є амбасадором Esports World Cup, багатотитульного турніру, в якому шахи вперше з'являться у 2025 році.