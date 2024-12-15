Spirit стали переможцями престижного турніру PW Shanghai Major 2024

Російська команда Spirit (4) тріумфувала на найпрестижнішому турнірі з Counter-Strike 2 – Perfect World Shanghai Major 2024.

У фіналі росіяни з рахунком 2:1 перемогли американську команду FaZe (6). На першій мапі Nuke (вибір FaZe) впевнено перемогли Spirit з рахунком 13:8.

Проте вже на їхньому виборі американська організація взяла реванш, здолавши суперника зі ще більш розгромним рахунком (13:6), тож все вирішувалося на третій мапі.

Нею став Dust2. На цій карті також не було рівної боротьбі, з перших раундів почали домінувати гравці Spirit, які в певний момент вели з рахунком 8:1. Тож для росіян, здавалося, не мало би бути проблемою довести гру до перемоги. Проте FaZe примудрилися майже довести гру до овертаймів. І лише клатч 1 в 1 приніс росіянам перемогу.

У підсумку Spirit, за яку виступають українець Мирослав "zont1x" Плахотя та 4 росіянина, отримали 500 тисяч доларів призових. А 17-річний Данііл "donk" Крішковєц став наймолодшим переможцем мейджорів з CS 2.

Perfect World Shanghai Major 2024

Фінал, 15 грудня

Spirit (-) – FaZe (США) 2:1 (13:8 Nuke, 6:13 Ancient, 13:11 Dust2)

Для FaZe це вже друга поспіль поразка у фіналі мейджору та третя загалом. На початку 2024 року команда у вирішальному матчі зустрілася з українською організацією Natus Vincere, якій у підсумку і програла.

Нагадаємо, на цьому турнірі NaVi не змогли вийти в плейоф. У першому поєдинку вони здолали Liquid, а далі поступились MIBR та Team Spirit. Потім була перемога над GamerLegion і поразка від Heroic у вирішальному матчі.

Інша українська організація Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, не змогла подолати груповий етап. Спершу команда поступилася BIG, потім здолала Complexity та бразильську MIBR. Проте у вирішальних матчах програла: спершу GamerLegion, а потім Wildcard.