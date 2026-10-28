NAVI перемогли росіяни та вийшли у плейоф PGL Masters Bucharest 2026

Українська команда NAVI здолали росіян з Team Spirit та пробились у плейоф PGL Masters Bucharest 2026 з CS2.

До матчу "Народжені перемагати" підходили із результатом 2:2 і для виходу в наступну стадію колективу необхідна була перемога, яку вони сенсаційно здобули – 2:1.

WE ARE IN THE PGL MASTERS BUCHAREST 2026 PLAYOFFS! #navination https://t.co/rdiI6PbxUr — NAVI (@natusvincere) October 28, 2026

Зауважимо, що ця перемога стала першою для NAVI над Spirit з IEM Katowice 2025. Після цього турніру українці програли суперникам шість матчів поспіль.

Фінальна стадія PGL Masters Bucharest 2026 відбудеться з 29 до 31 жовтня за системою Single Elimination з окремим матчем за третє місце.

Зазначимо, що у складі Team Spirit грає колишній українець Мирослав "zont1x" Плахотя, який народився у Луганській області, але на стрімах казав, що він з так званої "лнр".

Раніше повідомлялось, що капітан NAVI отримав умовне ув'язнення за порушення податкового законодавства Фінляндії.