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NAVI перемогли росіяни та вийшли у плейоф PGL Masters Bucharest 2026

Володимир Максименко — 28 жовтня 2026, 20:51
NAVI перемогли росіяни та вийшли у плейоф PGL Masters Bucharest 2026
Алексі Віролайнен
BLAST

Українська команда NAVI здолали росіян з Team Spirit та пробились у плейоф PGL Masters Bucharest 2026 з CS2.

До матчу "Народжені перемагати" підходили із результатом 2:2 і для виходу в наступну стадію колективу необхідна була перемога, яку вони сенсаційно здобули – 2:1.

Зауважимо, що ця перемога стала першою для NAVI над Spirit з IEM Katowice 2025. Після цього турніру українці програли суперникам шість матчів поспіль.

Фінальна стадія PGL Masters Bucharest 2026 відбудеться з 29 до 31 жовтня за системою Single Elimination з окремим матчем за третє місце. 

Зазначимо, що у складі Team Spirit грає колишній українець Мирослав "zont1x" Плахотя, який народився у Луганській області, але на стрімах казав, що він з так званої "лнр".

Раніше повідомлялось, що капітан NAVI отримав умовне ув'язнення за порушення податкового законодавства Фінляндії.

Navi Team Spirit

Navi

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