Vitality стали першою командою в історії, що двічі виграла Grand Slam

Микола Дендак — 19 квітня 2026, 23:20
Vitality стали першою командою в історії, що двічі виграла Grand Slam
Team Vitality

Сьогодні, 19 квітня, відбувся фінальний матч на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – Intel Extreme Masters Rio 2026.

Перемогу з рахунком 3:0 здобула французька організація Vitality, яка без проблем обіграла росіян зі Spirit. На першій та другій мапах ще була боротьба, проте третя завершилася розгромом.

Ця перемога дозволила Vitality увійти в історію, як перша команда, що здобула два Intel Grand Slam (слитки золота вартістю 1 млн доларів). Нагороду дають колективу, що виграє 4 престижні турніри від ESL за 10 спроб.

До цього її здобували лише Astralis (2018), Team Liquid (2019), Natus Vincere (2021), FaZe Clan (2023) та Vitality у 2025-му. Цікаво, що ESL навіть пропонував додаткові 100 тисяч доларів команді, яка обіграє "бджілок" у фіналі.

Intel Extreme Masters Rio 2026
Counter-Strike 2
Фінал, 19 квітня

Vitality (Франція) – Spirit (-) 3:0 (16:13 Mirage, 13:10 Nuke, 13:5 Dust2)

Нагадаємо, нещодавно українська організація Natus Vincere програла Vitality у фіналі BLAST Open Rotterdam 2026.

Team Spirit Vitality Counter-Strike 2

Counter-Strike 2

