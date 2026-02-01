Українська правда
Зашквар дня: українська організація B8 підписала гравця з російської команди

Микола Дендак — 1 лютого 2026, 17:50
Українська кіберспортивна організація B8 визначилася з новим снайпером команди. Нам став 16-річний гравець російської команди Team Spirit Даніїл "s1zzi" Вінник.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Зазначається, що українець виступатиме за "бейтів" на правах оренди. Цей трансфер, за словами клубу, є безкоштовним. Він замінив 16-річного Михайла-Назарія "segukawa" Бибеля, який провів за колектив лише дві гри.

Team Spirit де-юре вважається сербською організацією, змінивши прописку у 2022 році. Проте раніше вона була зареєстрована в Москві. Та й керівниками колективу залишаються росіяни.

Зауважимо, що до цього снайпером B8 був Данило "headtr1ck" Валітов, якого нещодавно посадили на заміну. Він виступав за команду з 5 квітня 2024 року. З того часу колектив показав серйозний прогрес, і піднявся в топ-10 світу.

