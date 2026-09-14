Команди боротимуться за золото, бізнесмени – за президентський пост: головні інтриги шахової Олімпіади-2026

Вже зовсім скоро в узбекистанському Самарканді розпочнеться Всесвітня шахова Олімпіада, яка ще до свого початку увійшла в історію як намасовіша. На відкрите та жіноче змагання зареєструвались 400 команд – 208 та 192 відповідно.

Церемонію відкриття заплановано на 15 вересня, а вже наступного дня розпочнуться партії обох секцій і вболівальники з усього світу плекатимуть свої надії – хтось на повернення на вершину, а хтось на свої дебютні медалі.

Читайте також : Відео Олімпіада-2022. Як українські шахістки у розпал війни підкорили світ

Ми пропонуємо в цьому матеріалі обговорити головні інтриги майбутнього змагання та сфокусувати свою увагу на найбільш цікавих моментах Олімпіади.

Чи зможе Індія повторити "золотий дубль"?

Два роки тому у Будапешті індійська команда у домінуючому стилі провела обидва турніри, забравши дві перемоги. За ці два роки статус Індії у світових шахах лише зміцнився, а з того турніру у складах колективу змінилось лише декілька прізвищ.

Збірні Індії з шахів ФІДЕ

Цього року замість Пентали Харекрішни гратиме Ніхал Сарін у чоловіків, а у жінок зміни дві – Савіта Шрі виступатиме замість Тані Сачдев, а Харіку Дроноваллі залишили вдома заради повернення досвідченої Хампі Конеру.

Жіночі шахи послідовно прогресують, а тому немає сумнівів – ця команда точно претендуватиме на перемогу: Хампі Конеру – дуже досвідчена та потужна шахістка, Дів'я Дешмух – молода та амбітна переможниця Кубку світу-2025, Рамешбабу – тріумфаторка Турніру претенденток й незабаром кине виклик Цзюй Веньцзюнь.

Чоловічий склад є не менш зірковим – чинний чемпіон світу Гукеш Доммараджу, Прагнанандха – восьмий номер рейтингу ФІДЕ у класиці, Арджун Ерігайся – дев'ятий. Збірна Індії має все для повторення успіху дворічної давнини, а тому цікаво буде подивитись, хто ж кине виклик такій команді.

Чи буде репетиція матчу за звання чемпіона світу?

Попри те, що на Олімпіаді не зіграє найкращих шахіст сучасності Магнус Карлсен, на вболівальників очікує інша інтрига – чи зійдуться чемпіон світу Гукеш Доммараджу та претендент Жавохір Сіндаров в очному протистоянні до головного матчу року.

Такий сюжет можливий, але не гарантований навіть за умови очного протистояння самих команд – все залежатиме від того, хто на якій шахівниці гратиме.

На Олімпіаду Гукеш поїхав як далеко не найрейтинговіший гравець Індії – чинний чемпіон світу має 2703 очок ЕЛО, четверта позиція з п'яти у своєму колективі

Сіндаров навпаки, лідер Узбекистану, тож надії лише на вдалий жереб – яка дошка проти якої гратиме. Теоретично, на це протистояння шансів замало, проте який ажіотаж був би навколо такої партії?

Читайте також : стаття Після Магнуса: якими стали світові шахи після відмови Карлсена від титулу чемпіона світу

Узбекистан – новий авторитет у світі шахів

Коли у 2022 році узбекистанські шахісти виграли Олімпіаду – це дійсно було сенсаційно, а вболівальники та оглядачі гадали – це випадковий спалах чи заява на прогрес?

У підсумку, сталось друге і сталось це дуже стрімко – так, що один з представників тієї команди став претендентом на звання чемпіона світу. Мова, звісно, про Жавохіра Сіндарова, який цього року дуже упевнено виграв Турнір претендентів, залишивши позаду Фабіано Каруану, Хікару Накамуру та Аніша Гірі.

Разом із Сіндаровим запалювати на топтурнірах продовжили Нодірбек Абдусатторов та його тезка Нодірбек Якуббоєв – завдяки цим гросмейстерам Узбекистан приїхав на Олімпіаду з третім найкращим середнім рейтингом серед усіх команд – 2720 очок ЕЛО.

Фактор домашнього турніру може зіграти як за Узбекистан, так і проти, звісно. З одного боку – шалена підтримка та повна мобілізація усіх мозгових ресурсів, а з іншого – велика відповідальність та хвилювання можуть зробити свою справду. Так чи інакше, але з чоловічою командою Узбекистана точно варто рахуватись.

Збірна США приїхала без Накамури – це точно мінус?

Один з популярніших гравців та з часом стрімерів Хікару Накамура пропускає другу Олімпіаду поспіль і цього разу він заявив відверто – через гроші.

"Пропозиція щодо участі в Олімпіаді становила 10 000 доларів. Точніше, 10 500 доларів. Бонус за золоту медаль – 4000 доларів. І все. Коли я грав на Олімпіаді у 2016 році в Баку, ми виграли золоту медаль, і знаєте, яким був бонус? 4000 доларів.

Минуло десять років, а сума призових залишилася такою самою. Не знаю, чи люди чули про таке поняття, як інфляція... Країни третього світу платять своїм гравцям краще, без жартів. Щоб відповісти на всі ваші запитання, скажу, що на Олімпіаді я грати не збираюся", – розповів шахіст.

У підсумку, другого шахіста світу в рейтингу ФІДЕ замінили на скандально відомого Ганса Німанна, який одразу заявив про брак патриотизму у Хікару.

Так чи інакше, але чи дійсно цей демарш – мінус для чоловічої команди США? Невмотивований гравець, який провалив Турнір претендентів залишиться вдома, тоді як якість при цьому колектив не втратив – гратимуть і Фабіано Каруана, і Веслі Со, і Левон Аронян, який до 2021 року представляв Вірменію. Ці гравці точно не гірше за Накамуру, який і без виплат американської федерації заробляє пристойно, але скаржиться на нестачу грошей – в дечому вони навіть кращі за Хікару.

У свіжому рейтингу ФІДЕ окрім 38-річного гросмейстера місця у десятці кращих посідають ще два шахісти, а за середнім рейтингом ЕЛО команда на Олімпіаді має першу позицію – ось, хто буде конкурувати з Індією та Україною (жарт, – прим. ред. або ні, – прим. ред.).

Хто з легенд може вистрілити?

Прямо зараз у світових шахах спостерігається зміна поколінь. Обом учасникам майбутнього матчу за чемпіонство світу по 20 років, за Туреччину гратиме 15-річний Ягиз Ердогмуш, а у складі України 17-річний Самуненков та Дегтярьов, якому лише влітку виповнилось 18.

Проте Олімпіада тим і цікава, що на цьому змаганні завжди знаходиться місце для тих, хто застав світ ще аналоговим. Звісно, мова йде про Василя Іванчука, який за свою кар'єру досяг усього, окрім одного -звання чемпіона світу.

Василь Іванчук ФШУ

На жаль, досвідчений Руслан Пономарьов не зміг поїхати на турнір, але натомість "партію старожилів" представлятимуть 47-річний угорець Петер Леко, 54-річний Майкл Адамс з Англії. Туди ж можна віднести і нашу Анну Ушеніну, яка у 2012 році ставала чемпіонкою світу, і 39-річну Хампі Конеру – вона є гросмейстеркою з далекого 2002 року.

Окрім того, що партії між 15 або 20-річними та тими гросмейстерами, кому за 40 виглядають цікаво візуально, це дуже цікаво і з точки зору самої гри, адже такі шахісти по-різному бачать одну й ту саму шахівницю, одну й ту саму позицію, один й той самий дебют.

Ми, звісно, розраховуємо на найкращу версію Василя Іванчука, яка має допомогти повернути нашій команді золоті медалі, але і той-самий Адамс може здивувати – минулого року він став чемпіоном Великої Британії.

Хто здобуде Кубок Нони Гапріндашвілі?

Цей блок написаний спеціально для того, щоб повідомити – на Всесвітній шаховій Олімпіаді розігрується не два трофеї, а три.

Переможцям відкритого змагання вручається Кубок Гамільтона-Рассела, жіночого – Кубок Вєри Менчик, а трофей імені Гапріндашвілі – федерації, яка стала найкращою за сумарних виступом обох своїх команд.

Для здобуття трофею треба набрати якомога менше балів, тобто чоловіча команда посіла перше місце, жіноча друге (умовно) – федерація набрала 3 бали і з такою кількістю очок точно буде претендувати на перемогу.

Трохи цікавих фактів:

Вперше трофей вручили у 1997 році і з того часу Україна двічі його вигравала;

У 2008 році, коли наші шахісти та шахістки здобули Кубок, його було пошкоджено при транспортуванні до країни й реставровано протягом року;

Індія виграла трофей у 2022 та 2024 рока, але у 2024-му федерації вручили копію, оскільки оригінал вкрали протягом часу між Олімпіадами;

lobortas.com

Яка збірна здатна на сенсацію?

Що шахова Олімпіада, що традиційні ОІ – це турніри, де завжди знайдеться місце для "темної конячки", яка здивує увесь світ. У 2022 році це була чоловіча збірна Узбекистану, а хто ж здатен на таке на цьому змаганні?

Перші, хто спадає на думку – Нідерланди та Німеччина, які рідко доволі рідно перебували на перших ролях у світових шахах, але цьогоріч мають певні шанси на успіх.

Збірна Нідерландів з Анішем Гірі приїхала до Самарканду під шостим рейтинговим номером, а дует по зірковості переможцю Великої швейцарки-2025 складатиме Йорден ван Форест. Німеччина, своєю чергою, матиме на першій шахівниці Вінсента Кеймера, а на другій – Маттіаса Блюбаума, який став зіркою після срібла Великої швейцарки-2025.

Цікаво буде і подивитись на гру збірної Туреччини, яка привезла на чоловічий турнір одразу двох тінейджерів – 15-річного Ягиза Ердогмуша та 17-річного Едіз Гюрела, а найдосвідченішим гросмейстером команди є Вахап Шанал – 28 років, 2544 рейтинг ЕЛО і 333 місце в рейтингу ФІДЕ – загалом зрозуміло, що уся відповідальність лягатиме на плечі підлітків.

Чи має жіноча збірна Індії конкуренток?

Тріумфаторки минулого турніру приїхали в Узбекистан у своєму найсильнішому складі, тоді як Китай, наприклад, недорахувався своїх зірок Тань Чжуньї, Цзюй Веньцзюнь та Хоу Іфань – єдиною гросмейстеркою серед китаянок є Чжу Цзінер.

Мабуть, головними номінальними конкурентками індійських шахісток будуть команди Грузії та України – вони мають дійсно збалансовані склади, здатні на боротьбу з Індією.

У складі грузинок виступатимуть Нана Дзагнідзе, Ніно Баціашвілі, Лела Джавахішвілі, Бела Хотенашвілі та Мері Арабідзе – усі досвідчені шахістки, приблизно одного рівня, які вміють грати під тиском.

На жаль, сестри Музичук продовжують перебувати поза складом збірної України, але натомість це відкрило дорогу для молодого покоління – автор розраховує не тільки на досвідчених Ушеніну з Буксою, а і на Анастасію Гнатишин, яка цього року сенсаційно виграла чемпіонат Європи.

Хто стане президентом ФІДЕ?

І на останок – головна неігрова інтрига. Конгресс ФІДЕ пройде в період з 19 по 28 вересня, а на 26 та 27-ме заплановано проведення Генеральної асамблеї, під час якої відбудуться вибори президента організації.

Росіянин Аркандій Дворкович достроково відійшов від справ через санкції з боку ЄС, проте шахи – прекрасний спосіб застосування м'якої сили, а тому серед претендентів є його давній знайомий – Тімур Турлов.

ФІДЕ

Цьогорічні вибори викликають у автора змішані емоції – певні сподівання на Яна Генріка Бюттнера, який у своїх інтерв'ю заявляв про необхідність дотримання міжнародного права у питаннях окупованих українських територій, розрадування від кандидатури Турлова – головного спонсора багатьох турнірів за часів Дворковича (нове обличчя у шахах, так би мовити) і сміх від балотування Вадіма Розенштейна – уродженця Звягеля, який довгий час працював у Росії, а з 2022 року казав про те, що припинив будь-які бізнес-зв'язки з РФ. Мабуть через це WR Group Holding GmbH збільшив свій дохід у 10 разів, продовжуючи контролювати компанію "ВР Рус".

Напередодні відбулись дебати кандидатів, на який Розенштейн виступив з красивим монологом про те, як він не хоче перетворювати шахи на політичну арену, розповів про плани "чути кожного" і відмовився від подальших обговорень, просто відключившись від трансляції на Chess.com.

Бюттнер казав про те, що шахи мають стати більш дохідними, пообіцявши більше дотацій федераціям-членам ФІДЕ, а зміст виступу Турлова автору невідомий – мабуть, там як і у Дворковича "шахи мають об'єднувати, давайте жити дружньо і взагалі поверніть прапор гравцям з Росії".

***

Загалом Всесвітня шахова Олімпіада – це яскрава і дійсно важлива подія, за якою варто стежити – на таких турнірах народжуються нові зірки та запалюють вже ті, хто, здавалось, почав згасати.

За шахівницями зустрічаються гросмейстери не просто різних поколінь, а навіть з різних вимірів, що додає шарму усьому турніру, а підсумкові результати іноді бувають просто непередбачувані.

Для України ця Олімпіада має дуже важливе значення – і продемонструвати силу й розум нації в умовах довготривалої кривавої війни, і принести радість тим, хто щохвилини ризикує своїм життям на фронті, і розбавити жахливу буденність на тлі постійних обстрілів країни з боку РФ, і, звісно, результат виборів – якою буде ФІДЕ після Генасамблеї.

Коли та де відбудеться шахова Олімпіада-2026