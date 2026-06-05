15-річна українка стала чемпіонкою Європи з шахів

Українка Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою Європи 2026 року з класичних шахів. Представниця України здобула на турнірі 9 очок із 11 можливих – 8 перемог, 2 нічиї та 1 поразка.

15-річна львів'янка за турнір заробила 215 рейтингових очок. Якщо перед стартом чемпіонату Європи Гнатишин посідала скромне 233 місце у світовому рейтингу, то за підсумками турніру піднялася аж на 17-ту позицію.

Турнір проходив з 25 травня до 5 червня у грузинському місті Батумі в 11 турів з одним днем відпочинку (31 травня). Сумарно участь у чемпіонаті Європи 2026 року взяла 131 шахістка.

Нагадаємо, у середині квітня чемпіоном Європи з шахів серед чоловіків став 17-річний представник України Роман Дегтярьов.