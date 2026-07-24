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Дворкович оголосив про тимчасову відставку з посади президента ФІДЕ після введення санкцій

Олексій Мурзак — 24 липня 2026, 00:30
Дворкович оголосив про тимчасову відставку з посади президента ФІДЕ після введення санкцій
Аркадій Дворкович
Getty Images

Президент Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Аркадій Дворкович оголосив про відставку з посади у зв'язку із запровадженням проти нього санкцій Європейського союзу.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Наразі це рішення тимчасове, а виконувати обов'язки голови організації буде Вішванатан Ананд.

"Сьогодні було опубліковано рішення Європейського Союзу про включення мого імені до 21-го пакета санкцій. Я хочу однозначно заявити, що вважаю це рішення незаконним і несправедливим, і воно буде негайно оскаржене всіма можливими способами. Я впевнений, що справедливість переможе.

Однак, зважаючи на те, що до ухвалення судового рішення та/або скасування чи зміни цього рішення санкції можуть перешкоджати стабільному функціонуванню ФІДЕ, я вирішив добровільно призупинити виконання своїх повноважень і обов'язків президента ФІДЕ з негайним набуттям чинності та на весь період, поки залишаюся під санкціями відповідно до законодавства ЄС і Швейцарії.

Відповідно до Статуту ФІДЕ, обов'язки президента виконуватиме віцепрезидент ФІДЕ, 15-й чемпіон світу Вішванатан Ананд.

Хочу наголосити, що я довіряю Раді ФІДЕ та впевнений, що вона разом з адміністрацією організації подолає всі виклики й зробить усе можливе для забезпечення безперервної роботи ФІДЕ, проведення її турнірів і реалізації соціальних програм", – сказав Дворкович.

Про те, що Дворкович може потрапити під санкції Європейського союзу, повідомлялося ще на початку червня. Він обіймає свою посаду з 2018 року і має право балотуватись знову. До 2023 року президентські повноваження було обмежено двома строками по 4 роки, але під час минулорічної Генасамблеї ці правила було скасовано.

Раніше визначилась дата виборів президента ФІДЕ, за підсумками яких Дворкович може втратити посаду.

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