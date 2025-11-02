Олімпіада-2022. Як українські шахістки у розпал війни підкорили світ

Літо 2022 року було гарячим не стільки через погодні умови, скільки через активні бойові дії в Україні – тоді ми втратили Сєвєродонецьк та Лисичанськ, але змогли відкинути ворога від Харкова, що стало однією з важливіших перемог того періоду війни.

Одночасно із цим в індійському місті Махабаліпурам проходила чергова шахова Олімпіада серед чоловіків та жінок – тоді засяяла зірка Гукеша Доммараджу, майбутнього чемпіона світу, сестри Музичук все ще виступали за збірну України, а до звільнення Херсона залишалось зовсім небагато часу.

Ми пропонуємо згадати виступ жіночої команди "жовто-синіх", яка єдиною з усіх учасниць пройшла той турнір без поразок та згадати яким він був – тріумф наших чемпіонок.

Передісторія

До Олімпіади-2022 збірна України підходила як срібний призер попередніх змагань – тоді наші гросмейстерки поступились суперницям з Китаю, у складі якого сяяла (і продовжує сяяти) Цзюй Венцзюнь. Саме того року шахістка вперше стала чемпіонкою світу й не випускає цей титул зі своїх рук по цей день.

Порівняно з тим виступом, у складі України відбулась одна зміна – замість Наталії Жукової на турнірі грала Наталія Букса. Не можна сказати, що команда втратила у якості через це – юна шахістка встигла до цього двічі виграти чемпіонат України (2018 та 2020), взяти бронзу командного чемпіонату світу та срібну медаль особистого заліку.

ФШУ

Також цікаво, що містом проведення Олімпіади, як і в усіх документах, значиться Ченнаї, проте це не відповідає дійсності – насправді змагання відбувалось у Махабаліпурамі через серйозну спеку в місті "офіційнику". Але й це ще не все – взагалі турнір планували провести у Москві, але через війну в Україні у столиці терористів це право відібрали. Китай, до речі, на Олімпіаду не приїхав через побоювання коронавірусу.

Як проходив турнір та де зараз наші шахістки

У першому турі збірна України зустрілась з ПАР – безальтернативні 4:0, а Наталія Букса проявила справжню витримку, борючись із винахідливістю суперниці. На щастя для молодої українки, Ребекка Селкірк "купилась" на спокусу забрати туру турою в середині партії, поставивши важку фігуру на відкриту лінію, завдяки чому чемпіонка України отримала тактичну та ініціативну перевагу.

Після комфортної перемоги над Туреччиною 3:1 (єдину партію програла Марія Музичук) та розгрому збірної Словаччини трапилось три нічиї – проти Болгарії та Азербайджану. Важкою вийшла партія молодшої з сестер проти молодої та перспективної Нюргул Салімової – гросмейстерки зробили 80 завершених ходів та лише точкові неточності болгарки та максимальна зосередженість дозволили нашій шахістці звести партію внічию.

Також важким склалось протистояння проти Румунії – Осьмак програла тоді 18-річній Лехачі, а матчеву нічию для України виборола Анна Музичук. Гросмейстерка грала проти досвідченої Микаєли Санду, яка регулярно посідала призові місця у національній першості.

Шахістки розіграли класичну іспанську партію, після якої утворилась типова позиція, яка дозволяла чорним за можливості розміняти слонів та розвинути атаку на королівський фланг. Втім, Санду вирішила зіграти простіше, а Музичук також не форсувала події. У середині гри Анна знайшла слабкість одного з пішаків на королівському флангу суперниці і після нетривалої боротьби українка його забрала – це дозволило розвинути чудову атаку зі здвоєними турами та активним ферзем. Точна гра дозволила не тільки виграти, а й зберегти лідируючі позиції українській команді.

Десятий тур складався невдало для "жовто-синіх" – Марія Музичук у напруженій боротьбі розділила очко з Елізабет Петц, Букса не змогла переграти Шнайдер, а Анна розписала мирову з Йозефіною Хайманн (сьогодні Сафарлі) – бронзовою призеркою престижного локального турніру German Master-2018.

Перемогу в матчі для України у чудовому стилі оформила Анна Ушеніна. Ексчемпіонка світу розіграла з Дінарою Вагнер систему Шлехтера. Суперниці зосередились на пішаковій боротьбі в середині дошки, неспішно розвиваючи фігури. У мітельшпілі склалась ситуація, коли німкеня намагалась атакувати широко – контргра від Ушеніної призвела до того, що фігури Вагнер стали фактично "запакованими", а ось українка навпаки – консолідувала свою тактичну перевагу, виграючи наступним ходом туру – Дінара не дочекалась цього розвитку подій просто здалась.

В останньому турі Марія Музичук та Анна Ушеніна переграли Аліну Кашлінскую та Олівію Кіолбасу відповідно, Анна та Наталія Букса звели свої партії внічию, чим зафіксували видатну перемогу України – 11 турів, 18 очок та жодної командної поразки.

***

Анна та Марія Музичук продовжують перебувати на провідних позиціях світових шахів, успішно виступаючи на різноманітних міжнародних турнірах. На жаль, це не стосується збірної України – у 2023 році збірна поїхала на командний чемпіонат світу до польського Бидгощу без сестер. Думки та пояснення з цього приводу різняться, а самі шахістки так і не прокоментували: чи це відмова, чи це реальна втома після Кубку світу в Баку. Батько дівчин заявив про перевтому, а Наталія Жукова розкритикувала партнерок по команді через ймовірне невдоволення призовими.

"Недостатньо грошей запропонувала наша федерація… ФІДЕ більше платить за "виставкові матчі", – сказала тоді шахістка.

Більш успішною можна вважати кар'єру Анни – півфінал Кубку світу-2023, два срібла на турнірах Norway Chess 2024 та Cairns Cup 2024, перемога на етапах Гран-прі ФІДЕ-2025 та 8 місце рейтингу ЕЛО станом на жовтень.

Марія за цей час із переважним успіхом брала участь на Гран-прі, проте не посідала призових місць. Минулого року шахістка посіла четверту позицію на Cairns Cup-2024, а роком раніше увійшла до п'ятірки кращих Великої швейцарки. До речі, цьогорічний турнір також став вдалим для молодшої Музичук – 8 місце, що стало найкращим результатом для наших співвітчизників.

Наталія Букса того ж року виступила на чемпіонаті світу з рапіду, де продемонструвала найкращий результат серед українок – 27 місце та 6.5 очок. Минулого року шахістка виступила на індивідуальному чемпіонаті Європи в Греції, де з сімома іншими гравчинями розділила друге місце.

Наталія Букса

На тому ж турнірі виступала і Юлія Осьмак, але наша гросмейстерка не змогла поборотись за призові місця – на чемпіонат вона приїхала із шестимісячною донькою на руках та посіла 12 місце. Взимку цього року шахістка грала на Євро з рапіду, вигравши бронзову медаль. Цікавим вийшов для українки попередній турнір, де в рапіді вона опинилась на 14 позиції, а у бліці трішки не дотягнула до призового місця – 9,5 з 13 можливих очок й четверта сходинка.

Анна Ушеніна наприкінці того ж 2022 року виграла Tata Steel Chess India в рапіді, здолавши у фіналі досвідчену Нану Джагнідзе. Також ексчемпіонка світу активно виступає на європейських змаганнях – у 2024-му шахістка посіла 6 місце у бліці та 9 у рапіді на континентальній першості. У січні 2025-го Ушеніна взяла золоту медаль в рапіді та срібну в бліці.

Також Ушеніна, як і Осьмак, продовжує активно виступати за збірну України – напередодні завершився командний чемпіонат Європи, який виграли наші чоловіки, а дівчата посіли друге місце.

За підсумками змагання срібло другої шахівниці виграла Анна Музичук, яка набрала 7 очок з 10 можливих, а інша українка, Анна Ушеніна, взяла друге місце серед третіх шахівниць, поступившись Олівії Кіолбасі з Польщі – 9,5 проти 7,5.

Для жіночої збірної України ця перемога стала другою в межах Олімпіади – перша трапилась у 2006 році, коли за команду ще грала не змінивша громадянство на російське львів'янка Катерина Лагно, а до історичного титулу чемпіонки світу Жукової залишалось шість років. Наступного року відбудеться наступна Олімпіада – місцем зупинки стане Узбекистан, де не так давно відбулась Велика швейцарка ФІДЕ – Аркадій Дворкович вже починає "прогрів" із допущення російських шахістів, оголосивши про винесення цього питання на грудневу Генасамблею федерації.