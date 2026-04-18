Сіндаров найкращий із запасом, Музичук провалила друге коло: підсумки турніру претедентів та претенденток 2026

Днями на Кіпрі завершились турніри претендентів та претенденток, за підсумками якого визначились суперники чинних чемпіонів світу – Гукеша Доммараджу та Цзюй Венцьзюнь.

На жаль, Анна Музичук не змогла пробитись у другий для себе фінал, провівши суттєво слабше друге коло на відміну від першої частини змагання.

Серед чоловіків несподівано впевнену перемогу здобув 20-річний Жавохір Сіндаров, який достроково виграв першість, залишивши позаду зіркових Фабіано Каруану та Хікару Накамуру. У цьому тексті ми пропонуємо підбити підсумки змагань та оцінити рівень гросмейстерів, які боротимуться за шахову корону.

Сіндаров приємно шокував, росіянин – найгірший на два турніри

20-річний узбекистанець не просто виграв турнір, а зробив це максимально упевнено – достроково, без жодної поразки та з рекордною кількістю перемог, яких назбиралось шість. До цього найбільшим показником у межах турніру претендентів (новий формат, який впровадили у 2013 році, – прим. ред.) було п'ять виграшних партій від Магнуса Карлсена, Яна Непомнящего та Фабіано Каруани.

Сіндаров розпочав турнір з перемоги над росіянином Єсипенком, але дійсно великий тріумф вперше трапився у четвертому турі – молодий гросмейстер здолав Каруану, який прилетів на Кіпр у статусі одного з претедентів на перемогу.

У наступному турі Жавохір переграв Накамуру, який переживає другу молодість завдяки регулярним стрімам своєї гри. Як показав турнір, популярність у шахи не грає і американець неприємно здивував публіку, зігравши 11 партій внічию, за що його у соцмережах вже охрестили "Drawkamura" (Нічиякамура).

На своєму рівні змагання провів росіянин Андрєй Єсипенко – жодної перемоги, п'ять поразок і останнє місце з 4.5 очками в активі. Це найгірший результат на два турніри: Тань Чжуньї, яка посіла восьме місце у жіночому змаганні, набрала 5.5 залікових балів та має одну перемогу.

Окремо також варто відзначити гру Маттіаса Блюбаума, який потрапив на цьогорічний цикл завдяки сенсаційному другому місцю у Великій швейцарці. 28-річний гросмейстер мав найнижчий рейтинг ЕЛО серед усіх претендентів і взагалі ці два турніри можна вважати його піком – раніше він перемагав лише на чемпіонатах Європи (2022, 2025). Блюбаум точно може занести собі в актив цей виступ – шість очок і лише дві поразки, та й ті від топсуперників – Аніша Гірі та Фабіано Каруани.

Повертаючись до Сіндарова, варто відзначити не за роками дорослу гру та концентрацію претендента, який чудово розуміється й у дебютах, і знає, як довести партію до перемоги. Наприклад, у 10 турі узбекистанець із Рамешбабу розіграли ферзевий гамбіт, який вже за 17 ходів перетворився на доволі симпатичну позицію для білих – король Прагнанандхи був слабким, ферзь та слон залишались на своїх місцях, а сам Сіндаров ще й мав у запасі рокирування.

У підсумку, майбутній переможець відіграв слона і отримав у ендшпілі ферзя за дві тури у суперника – індійський гросмейстер зміг достатньо часу стримувати атаки Сіндарова, але не більше того.

Таким чином, Жавохір Сіндаров впритул наблизився до звання чемпіона світу, де він протистоятиме Гукешу Доммараджу. 19-річний шахіст після здобуття свого титулу не може повернутись на пікову форму, але часу на підготовку спортсмен має більш ніж достатньо.

Вайшалі виграла жіночий цикл, Музичук провалила друге коло

Турніри 2026 року були дійсно унікальними – вперше в обох секціях грали брат та сестра. І якщо Прагг не зміг поборотись за перемогу в чоловічому змаганні, то його сестра стала претенденткой на звання чемпіонки світу з шахів.

Індійська гросмейстерка дуже рівно провела увесь цикл, зазнавши лише двох поразок, але обидва рази від Чжу Цзінер. З Анною Музичук Вайшалі двічі зіграла внічию й двічі це були абсолютно рівні партії – суперниці робили по 40 ходів, мали ідентичні позиції та погоджувались на мирову.

Казахстанська гросмейстерка Бібісара Асаубаєва до останнього претендувала на рівну кількість очок з Рамешбабу, але у 14 турі не змогла переграти Дів'ю Дешмух, тоді як конкурентка оформила упевнену перемогу над Катериною Лагно.

Колишня чемпіонка світу Тань Чжуньї провела не найсильніший турнір, але свої 5.5 очок здобула – єдину перемогу в 14 партіях китаянка оформила у грі проти Дів'ї в межах 12 туру.

Анна Музичук потрапила на турнір претенденток через відмову Хампі Конеру від участі – досвідчена гросмейстерка на тлі війни США та Ірану не вважала за доцільне ризикувати життям через загрозу ракетних обстрілів, тож замість неї на Кіпр прилетіла наша співвітчизниця як шахістка із найкращими результатами протягом 2024-25 років.

Українка провела чудове перше коло, здобувши дві перемоги (зокрема над уродженкою Львова Катериною Лагно) та п'ять разів зігравши унічию – одноосібне перше місце й пів очка переваги над Асаубаєвою.

Що трапилось із Музичук починаючи з восьмого туру – загадка. З Дешмух Анна провела понад чотири години за шахівницею, суперниці зробили 83 ходи й наша гросмейстерка здалась після того, як суперниця вивела її на розмін ферзів, маючи фактично двох прохідних пішаків (пішак білих вигравався майже моментально).

Після цього були нічиї та поразка від Асаубаєвої, яка фактично поставила хрест на сподіваннях українських вболівальників (див не буває, на жаль, щоб розраховувати на синхронні поразки усіх конкруренток), але переломною була нічия з Алєксандрою Горячкіною.

Проти росіянки Музичук грала максимально точно, в ендшпілі маючи туру за трьох пішаків, але у найбільш відповідальний момент ухвалила невірне рішення. Як результат – нічия, низький моральний стан (припущення автора, – прим. ред.) та недобір пів очка. Існує думка, що Анні потрібно було кинути записувати ходи партії через нестачу часу та сконцентрувати усю увагу на виграші, але машини часу ми не маємо.

У підсумку, Музичук провела не найгірший виступи на турнірі претенденток, право на участь в якому їй надали за тиждень до початку, але друге коло змагання принесло вболівальникам максимальне розчарування не стільки через відсутність перемог, скільки через зруйновані сподівання після перших семи партій.

На переможницю претендентського циклу Вайшалі Рамешбабу очікує дуже складне протистояння з Цзюй Веньцзюнь, яка утримує свій титул з 2018 року – за цей час китаянка у захистах була сильнішою за Катерину Лагно, Алєксандру Горячкіну, Лей Тінцзе і Тань Чжуньї.

Українським вболівальникам тепер залишається очікувати від наших гросмейстерів та гросмейстерок яскравої гри протягом наступних півтора років, щоб у 2028-му знову побачити наших представників та/або представниць на претендентських турнірах та, хочеться вірити, у фінальних матчах.