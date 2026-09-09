ФІДЕ опублікувала розклад шахової Олімпіади-2026

Міжнародна шахова федерація опублікувала розклад партій на Олімпіаді 2026 року.

Про це повідомила пресслужба організації.

Так, перший тур буде розіграно 16 вересня і гратимуть команди до 21-го включно. 22 вересня шахісти матимуть вихідний, після чого з 23-го по 27-ме буде зіграно 7-11 тури.

Зауважимо, що усі партії окрім 11-го туру розпочинатимуться о 13:00 за київським часом, тоді як останній ігровий день стартуватиме о 9:00.

Загалом на шаховій Олімпіаді 2026 року зареєстровано 400 команди, що є рекордним показником за всю історію – 208 у відкритому турнірі та 192 у жіночому.

Нагадаємо, всесвітня шахова Олімпіада відбудеться в узбекистанському місті Самарканд.

Раніше повідомлялось, що ФІДЕ відмовилась допускати російських шахістів до майбутніх змагань.