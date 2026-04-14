Сіндаров достроково виграв турнір претендентів 2026

Узбекистанець Жавохір Сіндаров виграв турнір претендентів 2026 і став суперником Гукеша Доммараджу в боротьбі за звання чемпіона світу з шахів.

В партії 13 туру гросмейстер зіграв унічию з Анішем Гірі, завдяки чому набрав 9.5 очок і достроков став переможцем циклу – найближчий переслідувач, якраз нідерландець, має на два бали менше.

Зауважимо, що зірковий Фабіано Каруана набрав за 13 турів 6.5 очок, а інший фаворит змагання, Хікару Накамура має лише шість залікових балів з лише однією перемогою на турнірі.

У завершальній партії циклу Сіндаров зіграє проти китайського гросмейстера Вей І.

Нагадаємо, 20-річний узбекастанський шахіст здобув право зіграти на турнірі завдяки сенсаційній перемозі на Кубку світу ФІДЕ.

Раніше повідомлялось, що Анна Музичук втратила шанси на перемогу в турнірі претенденток.