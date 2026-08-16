Чемпіонка Європи Гнатишин, вічно молодий Іванчук та досвідчена Ушеніна: представляємо збірні України на Олімпіаді-2026

Зовсім скоро в узбекистанському Самарканді відбудеться 46-та шахова Олімпіада, на якій виступатимуть загалом 400 команд – 208 у відкритому змаганні та 192 у жіночому.

Цікаво, що це рекордний показник для першості – попередній було зафіксовано у 2024 році, коли в Будапешті зіграли 380 колективів з усього світу.

Традиційно збірна України буде представлена двома командами по одній на кожну секцію, а ми пропонуємо ознайомитись із дієвими особами, які виборюватимуть перемоги під жовто-синім прапором.

Чоловіча збірна



Ігор Коваленко

Ігор Коваленко ieshua.org

Наразі сержант Збройних сил України є найкращим українським шахістом, маючи у своєму активі 2669 очок ЕЛО та 46-ту позицію рейтингу ФІДЕ.

Вступивши до лав ЗСУ на початку 2022 року Коваленко служив у 53 ОМБ імені князя Володимира Мономаха, зокрема воювавши на Авдіївському напрямку, отримавши переведення в тил влітку 2025-го.

Війна не завадила Коваленку продовжувати грати у шахи, активно приймати участь у турнірах та перемагати – минулого року гросмейстер допоміг Україні виграти командний чемпіонат Європи, ставши найкращим шахістом серед четвертих шахівниць.

Руслан Пономарьов

Руслан Пономарьов Ukrainian Chess

Єдиний наразі чемпіон світу з шахів від України серед чоловіків хоча і пройшов свій пік, але все ще є серйозним суперником для будь-якого гросмейстера.

У 2002 році тоді 18-річний шахіст переміг Василя Іванчука, здобувши історичний титул не тільки для себе, а й для усієї країни. З того часу Пономарьов хоча і не наближався більше до шахової вершини, але залишається конкурентним гросмейстером, демонструючи якісні результати на різноманітних турнірах.

Зокрема, цього року 42-річний шахіст фінішував на восьмому місці на Baku Open та посів п'яте місце в рапіді на турнірі пам'яті Даніеля Народицького.

Василь Іванчук

Василь Іванчук AZ chess

Найбільша зірка збірної України, світова легенда, віртуоз, український Михайло Таль – це все можна сказати про чергового учасника Олімпіади, який цього року за рішенням ФІДЕ увійде до Зали шахової слави.

За плечима видатного гросмейстера безліч перемог на турнірах різного рівня, зокрема це і чемпіонат Європи-2004, чемпіонат світу з бліцу-2007, Меморіали Капабланки, ЧС з рапіду-2016, срібло ЧЄ з бліцу-2023.

Цього року Василь Іванчук успішно виступав на X Open Internacional de Ajedrez Semana – третє місце, Reykjavik Open – знову бронза, а ось турнір пам'яті Народицького вийшов не дуже вдалим – 27 місце в рапіді та 17 у бліці.

Зауважимо, що за часів Незалежності Іванчук пропустив лише одну шахову Олімпіаду – 2016 року, вигрававши золото 2004 та 2010 років та срібло 1996 і 2016-го.

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Антон Коробов

Антон Коробов

Представник харківської шахової школи є стабільним учасником багатьох міжнародних турнірів та багаторічним членом збірної України, з якою гросмейстер вигравав командні чемпіонати Європи у 2021 та 2025 роках.

Також шахіст чотири рази ставав чемпіоном України, двічі вигравав срібло національної першості, а у 2013 році здобув одну з найбільших нагород за кар'єру – статус чемпіона Європи з бліцу.

Відзначимо, що після оновлення рейтингу ФІДЕ від першого серпня Антон Коробов піднявся на 24 позиції і тепер посідає 109 місце – 2621 очок ЕЛО.

Ігор Самуненков

Ігор Самуненков ФІДЕ

Наймолодший представник збірної України отримав звання гросмейстера у 2023 році і ввжається одним з головних вундеркіндів світових шахів.

Попри 17-річний вік, Самуненков вже не вперше викликається до головної команди країни – минулого року уродженець Донецька виграв командний чемпіонат Європи та здобув золото серед резервних шахівниць.

Також окремо варто відзначити перемогу шахіста над чинним чемпіоном світу Гукешем Доммараджу на чемпіонаті світу з бліцу 2025 року, яка хоч і не вивела Самуненкова до плейоф, але стала головною сенсацією турніру.

Тренер: Олександр Бєлявський.

Жіноча збірна

Анна Ушеніна

Анна Ушеніна

Представлення жіночої команди розпочнемо з колишньої чемпіонки світу, яка у 2012 році здобула свій титул в боротьбі проти Антоанети Стефанової.

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Ушеніна є досвідченим бійцем як на міжнародній, так і на внутрішній арені – в її активі перемога на чемпіонаті України-2005, чемпіонство Європи 2016 року та перемога на шаховій Олімпіаді 2006-го.

Спортсменка продовжує виступати на високому рівні, посідаючи 31 місце рейтингу ФІДЕ з 2426 очками ЕЛО. Нещодавно гросмейстерка непогано виступила на чемпіонаті Європи, посівши п'яте місце.

Наталія Букса

Наталія Букса

Львів'янка, поряд із Ушеніною, є однією з найтитулованіших представниць жіночої команди – в її активі є перемоги на чемпіонаті України (2018, 2020), срібло національної першості та перемога на чемпіонаті світу U-20, яка принесла їй звання жіночого гросмейстера.

Також Букса є реглярною учасницею великих міжнародних змагань, зокрема Великої швейцарки та континентальних першостей – на цьогорічному Євро, щоправда, Наталія посіла лише 28 місце. а ось два роки тому Букса виборола срібну медаль.

Шахіста є частиною збірної України з 2017 року, коли зіграла на резервній шахівниці на чемпіонаті світу і набрала 3.5 очок з 6 можливих – цей результат допоміг нашій команді посісти п'яте місце, а сама Букса отримала бронзу серед резервістів.

Найбільшим досягненням гросмейстерки у складі національної команди є перемога на шаховій Олімпіаді у 2022 року – тоді Наталія зіграла 10 партій, набравши сім очок за лише однієї поразки.

Тетяна Скарабчук

Тетяна Скарабчук

18-річна українка потрапила до збірної України навіть не маючи жодного звання ФІДЕ – минулого року шахістка виграла чемпіонат України у статусі майстра спорту.

Цікаво, що попри перемогу в національній першості Скарабчук все одно брала участь у відбірковому турнірі від ФШУ до лав збірної, де посіла третє місце – і так, і так головний тренер Михайло Бродський взяв шахістку на Олімпіаду.

Навесні цього року Скарабчук разом зі збірної України виграла Mitropa Cup, що стало для неї дебютною перемогою на такому рівні.

Анастасія Гнатишин

Анастасія Гнатишин ФШУ

Ще одна юна зірка нашої команди, яка з кожним турніром сяє все яскравіше і яскравіше. Шахістка стала чемпіонкою Європи 5 червня цього року, а вже 12-го відсвяткувала своє 16-річчя.

До цього в активі майстрині ФІДЕ були перемоги на юнацькому та дитячому міжнародному рівні, а найвищим досягненням вважалась бронзова медаль чемпіонату України 2024 року.

Також Гнатишин допомогла збірній України виграти Mitropa Cup, а успішні виступи підняли Анастасію на 18 місце жіночого рейтингу ФІДЕ. Окрім того , юна українка претендує на нагороду Excellence Awards від міжнародної федерації в категорії "найкращий прорив".

Анастасія Рахмангулова

Анастасія Рахмангулова Ukrainian Chess

Досвідчена шахістка потрапила до збірної України після перемоги у відбірковому турнірі від федерації, випередивший Анастасію Гнатишин за додатковими показниками – по шість очок.

Цікаво, що попри регулярні високі місця у чемпіонатах України, зокрема перемога у 2015 році та два п'ятих місця у 2017 та 2018-му, вперше Рахмангулова зіграла за збірну у 2023 році – тоді на чемпінаті Європи "жовто-сині" посіли п'яте місце.

Також зазначимо, що того року Анастасія отримала звання гросмейстера серед жінок, а наступного року здобула срібло національної першості.

Згідно з оновленим рейтингом ФІДЕ Рахмангулова посідає 96 місце, набравши 2342 очок ЕЛО.

Тренер: Михайло Бродський.

Чого очікувати від збірних України на Олімпіаді

Звісно, якби у складі жіночої команди на турнір поїхали сестри Музичук, то сміливо можна було б писати про перемогу, а майбутнє підсумкове місце нижче за третє взагалі б розцінювалось б як провал.

Проте наші головні зірки вкотре не представлятимуть національну команду, а про причини не говорить ніхто – ані федерація, ані самі гросмейстерки. Тому головні наші сподівання пов'язані із нашими молодими зірками та досвідченими Ушеніною з Буксою, які мають продемонструвати свою найкращу гру.

Що стосується чоловічої команди, то автор, власне, розраховує на призові місця – Коваленко у формі, Іванчук продовжує грати турнір за турніром, ніби у нього відкрилось нове дихання на шахи, а Самуненков має закріпити за собою статус дійсно перспективного шахіста, а не такого, який декілька разів вистрілив і став аналогом Бояна Кркіча.

Коли та де відбудеться шахова Олімпіада-2026