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Росія не матиме права голосу на виборах президента ФІДЕ

Володимир Максименко — 9 вересня 2026, 11:27
Кандидати у президенти ФІДЕ
Кандидати у президенти ФІДЕ
ФІДЕ

Представники Російської Федерації не матимуть права голосу на майбутніх виборах президента ФІДЕ.

Про це стало відомо з пресрелізу організації.

Так, міжнародна шахова федерація опублікувала перелік країн, які зможуть голосувати за одного з кандидатів – серед них є Білорусь та президент місцевої федерації Сергій Синчук, але відсутня Росія. 

Україну на майбутній Генасамблеї представлятимуть президент ФШУ Олександр Камишін та віцепрезидент Володимир Ковальчук.

Нагадаємо, ФІДЕ відсторонила російську шахову федерації до 2029 року через її діяльність на окупованих територіях України. Цікаво, що окрім Росії є лише одна країна, діяльність яких призупинено – Руанда.

Водночас міжнародна федерація зняла усі обмеження з білорусів, які діяли з 2022 року.

Вибори президента ФІДЕ відбудуться 26 та 27 вересня у Самарканді під час Генеральної асамблеї. Чинний президент організації Аркадій Дворкович нещодавно потрапив під санкції ЄС, після чого оголосив про призупинення виконання своїх функцій

Раніше повідомлялось, що ФІДЕ не допустила російських шахістів до Олімпіади-2026.

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