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Рейтинг ФІДЕ: Музичук тримається в топ-10, Гнатишин – найкраща серед дівчат

Руслан Травкін — 2 вересня 2026, 22:12
Рейтинг ФІДЕ: Музичук тримається в топ-10, Гнатишин – найкраща серед дівчат
Анастасія Гнатишин
ФШУ

Україна Анна Музичук посідає восьме місце в оновленому рейтингу ФІДЕ. 

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної шахової федерації.

Рейитнг Анни – 2524. У топ-20 також входять Анастасія Гнатишин (№19, 2463) та Марія Музичук (№20, 2463). 

До сотні найкращих також входять Юлія Осьмак (№35, 2418), Анна Ушеніна (№38, 2418) та Наталія Букса (№55, 2390).

Рейтинг українських шахісток: 

ratings.fide.com

Що цікаво, Гнатишин є лідеркою в категорії "Girls". Представницю Казахстану Алуа Нурман (№22) вона випереджає на 8 пунтків рейтингу ЕЛО. 

FIDE

Перші чотири місця світового рейтингу утримують представниці Китаю: Хоу Іфань, Лей Тінцзе, Чжу Веньцзюнь та Чжу Цзінер.

Топ-10 світового рейтингу: 

FIDE

Нагадаємо, що в чоловічому рейтингу до сотні найкращих входять чотири представники України. 

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