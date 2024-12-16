Після Магнуса: якими стали світові шахи після відмови Карлсена від титулу чемпіона світу

12 грудня світ дізнався ім’я нового чемпіона світу з шахів – ним став 18-річний індійський гросмейстер Гукеш Доммараджу. Дінь Ліжень не зміг захистити титул чемпіона світу, який завоював не в останню чергу через відмову Магнуса Карлсена захищати шахову корону у 2023 році.

Спробуємо розібратись, що змінилось у світових шахах з моменту демаршу легендарного норвезького шахіста та як відсутність Магнуса серед претендентів на звання чемпіона світу вплинула на видовищність партій.

Як Магнус Карлсен став одним із найвидатніших шахістів в історії

У далекому 2013 році 22-річний Карлсен виграв турнір претендентів завдяки додатковому показнику (більша кількість перемог), залишивши позаду Володимира Крамніка. Чинний чемпіон світу Вішванатан Ананд вважався не беззаперечним, але все ж фаворитом у протистоянні із юним норвезьким шахістом, який вже на той час мав найвищий рейтинг ЕЛО (2870 проти 2775 Ананда).

Вирішальною тоді стала дев’ята партія, в якій індієць 28-м ходом припустився не просто помилки, а кожен, хто дивився партію, задумувався над питанням: навіщо досвідчений Ананд пішов на f1 саме конем? У підсумку, Карлсен у десятій партії спокійно зробив нічию та достроково став чемпіоном світу. З цього моменту в шахах почалась нова ера.

У 2014 році норвежець захищав титул проти Ананда та знову здобув дострокову перемогу, хоч і не таку переконливу: 3:1 за перемогами проти торішніх 3:0.

Потім були перемоги над любителем "руського міра" Карякіним, Каруаною та над Непомнящім, що завершилась просто розгромом росіянина.

Магнус Карлсен – це шахіст, який грає прагматично та майже безпомилково, в міру атакувально, але до першої помилки суперника. Так було завжди у будь-якому віці норвежця.

На етапі Grand Chess Tour у 2016 році Магнус зустрічався із Веслі Со, який того часу мав рейтинг ЕЛО 2770 проти 2855 у більш іменитого суперника. На 28 ходу американець побачив можливість "провчити" чинного чемпіона світу, організувавши "вилку" ходом Фd7. Магнус не став пробачати суперника, застосувавши форсований варіант із Фxd1. Після шаху Со одразу визнав поразку, адже зрозумів, що за чотири ходи суперник буде із зайвою турою і партія може бути програна принизливим матом.

Супертурнір у Більбао 2012 року запам’ятався вболівальникам не стільки загальною перемогою Карлсена, скільки партією проти Фабіано Каруани, яка завершилася після 17 ходу.

Партія розвивалась спокійно та дещо типово, але вже на дев’ятому ході американець з італійським корінням замість того, щоб просто розвивати ферзя на с7 із підкріпленням слона вирішив двинути пішака на а6. Карлсен почав форсувати та пішов е5. Після розмінів коня чорних та слона білих Карлсен ще на пару ходів пожертвував коня, щоб залишити короля Каруани без рокірування, а самого шахіста без матеріалу.

У 2021 році Карлсен захищав титул із Непомнящим, який жодного разу за весь матч не зміг обіграти свого суперника. Найдраматичнішою стала шоста партія, в якій росіянин не зміг нічого зробити ферзем проти тури, коня та двох пішаків білих. У випадку із Яном слід сказати про ментальну неготовність шахіста до великих матчів. За досить непоганого рівня гри, у кожному надважливому матчі від Непомнящего очікуєш більше дитячих помилок, ніж зрілої гри. Це ідеальний суперник для Магнуса, який методично вичікує помилку від суперника і побачивши її – влаштовує розгром.

Саме так сталось у дев’ятій партії матчу за чемпіонство світу між Непомнящим та Карлсеном. Після того, як росіянин відіграв пішака слоном, норвежець двинув туру а4, а суперник зробив хід, який фактично програв партію. С5 від Непомнящего непрозоро натякнула Магнусу взяти у "коробочку" слона білих, що чемпіон світу із задоволенням зробив, відповівши с6. Білим варто було забрати слона з половини дошки чорних, розміняти деякі фігури та придивлятись до пішака на с7, який перетворився б у відсталого. Норвежець половину партії чекав цього ходу й дочекався – слона було успішно виграно, а контргра білих за рахунок прохідного пішака вже нічого не вирішувала. Сам Магнус на пресконференції після завершення партії назвав хід с5 абсурдним.

Що змінилось для світових шахів?

Ян Непомнящий мав шанс здобути такий бажаний для себе титул чемпіона світу після відмови Карлсена від матчу. Нагадаємо, що вигравши турнір претендентів Магнус заявив, що не бажає грати ще один матч за чемпіонство світу через відсутність мотивації. Пізніше шахіст додав, що міг би зіграти, якби у фінал вийшов представник молодого покоління Аліреза Фірузджа. Норвежець втомився витрачати моральні та розумові сили на підготовку до виснажливих партій, які протягом десяти років завершувались однаково. Утім, до такого подарунка долі росіянин виявився неготовим та програв тай-брейк Діню Ліженю.

Одним із показових моментів неготовності Непомнящего до великих партій стала четверта зустріч Яна із Ліженем у матчі за шахову корону. Дінь досить прозоро пожертвував туру за коня, а суперник не зрозумів задум китайця та прогавив Кdb3, після чого оборона чорних почала розвалюватись на очах. Непомнящий тоді схопився за голову та пішов g5, почавши усвідомлювати результат партії.

Китаєць – більш стабільний та більш розважливий шахіст, аніж Непомнящий, але теж не ідеальний. Якщо помилки, яких припускався Гукеш під час переможного матчу за звання чемпіона світу можна списати на молодість претендента, то Лf2 в ендшпілі останньої партії з класичним контролем часу не витримує жодної критики. Доммараджу з перших ходів Ліженя зрозумів простий задум китайця – дотягнути до нічиєї, а у тай-брейку буде нова історія. Індієць не став нехтувати такими подарунками, одразу розміняв туру та слона, після чого Дінь справедливо здався, склавши повноваження чемпіона.

Сам індієць також не відрізнявся безпомилковими рішеннями. Після дуже слабкої гри у 11 партії вболівальники вважали, що Дінь «розклеїться», втім, китаєць зміг провести ідеальну зустріч та здобути переконливу перемогу.

Розігравши англійський дебют гравці продовжували маневрувати на дошці у пошуках найкращого рішення і проблеми Гукеша розпочались у середині партії після ходу Сfg5. Досить пасивний хід від чорних дав «зелене світло» білим йти вперед. Розмінявши слона на коня, Гукеш вивільнив простір для слона білих, який одразу почав створювати тиск на пішака с7, кругом якого у подальшому буде будуватись навала Діня, від якої індієць не знайшов панацеї. Втім, на захист Доммараджу варто наголосити, що вміння знайти просте і водночас ефективне рішення – це майстерність, яка приходить із досвідом великих партій та турнірів.

Резюмуємо

Матч вийшов більш цікавим для вболівальників, адже помилки з обох боків зберігали інтригу до останньої партії. Втім, як справедливо зазначають персональні фанати Магнуса, рівень матчу за шахову корону впав. Через нависаючу напругу суперники могли припуститись помилок, яких не зробив би шахіст із другим розрядом у на турнірі за перший шаховий розряд.

Гукеша справедливо називають один із найталановитіших шахістів планети, який має цілий рік на підготовку до захисту свого титулу. У матчі 2024 року ми не побачили жодної комбінаційної новинки, що трішки розчаровує усіх шанувальників стародавньої індійської гри. Втім, перемога 18-річного вундеркінда може змусити повернутись Магнуса на турнір претендентів та у разі перемоги легендарного спортсмена, світ побачить один з найцікавіших фінальних матчів в історії.