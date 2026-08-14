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Кандидат у президенти ФІДЕ: Федерація повинна поважати територіальну цілісність України

Володимир Максименко — 14 серпня 2026, 19:14
Ян Генрік Бюттнер
Ян Генрік Бюттнер
ФІДЕ

Кандидат у президенти ФІДЕ Ян Генрік Бюттнер висловився про війну Росії проти України та її вплив на шаховий світ.

Слова бізнесмена наводить проєкт е2е4.

"Війна в Україні принесла величезні людські страждання та торкнулася багатьох членів міжнародної шахової спільноти. Мої думки з усіма, чиє життя постраждало від цієї трагедії, та з українськими родинами, які продовжують терпіти її руйнівні наслідки.
Як кандидат на посаду президента ФІДЕ, я вважаю важливим розрізняти роль урядів та роль міжнародної спортивної федерації. ФІДЕ не може диктувати міжнародне право чи зовнішню політику, але вона, безумовно, повинна дотримуватися та поважати як міжнародне право, так і територіальну цілісність усіх своїх членів, включаючи Україну.
Вона повинна послідовно застосовувати свій власний Статут, поважати рішення компетентних судових органів та забезпечувати, щоб до всіх федерацій-членів ФІДЕ застосовувалися однакові правила", – розповів Бюттнер.

Нагадаємо, вибори президента ФІДЕ відбудуться 26 та 27 вересня у Самарканді під час Генеральної асамблеї.

Чинний президент організації Аркадій Дворкович нещодавно потрапив під санкції ЄС, після чого оголосив про призупинення виконання своїх функцій.

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