Кандидат у президенти ФІДЕ: Федерація повинна поважати територіальну цілісність України

Кандидат у президенти ФІДЕ Ян Генрік Бюттнер висловився про війну Росії проти України та її вплив на шаховий світ.

Слова бізнесмена наводить проєкт е2е4.

" Війна в Україні принесла величезні людські страждання та торкнулася багатьох членів міжнародної шахової спільноти. Мої думки з усіма, чиє життя постраждало від цієї трагедії, та з українськими родинами, які продовжують терпіти її руйнівні наслідки.

Як кандидат на посаду президента ФІДЕ, я вважаю важливим розрізняти роль урядів та роль міжнародної спортивної федерації. ФІДЕ не може диктувати міжнародне право чи зовнішню політику, але вона, безумовно, повинна дотримуватися та поважати як міжнародне право, так і територіальну цілісність усіх своїх членів, включаючи Україну.

Вона повинна послідовно застосовувати свій власний Статут, поважати рішення компетентних судових органів та забезпечувати, щоб до всіх федерацій-членів ФІДЕ застосовувалися однакові правила", – розповів Бюттнер.

Нагадаємо, вибори президента ФІДЕ відбудуться 26 та 27 вересня у Самарканді під час Генеральної асамблеї.

Чинний президент організації Аркадій Дворкович нещодавно потрапив під санкції ЄС, після чого оголосив про призупинення виконання своїх функцій.