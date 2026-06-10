Зірка збірної США відмовився грати на шаховій Олімпіаді через замалий гонорар

Зірка світових шахів Хікару Накамура відмовився грати за збірну США на шаховій Олімпіаді 2026 року через замалий гонорар.

Слова гросмейстера наводить Endgame AI.

"Пропозиція щодо участі в Олімпіаді становила 10 000 доларів. Точніше, 10 500 доларів. Бонус за золоту медаль – 4000 доларів. І все. Коли я грав на Олімпіаді у 2016 році в Баку, ми виграли золоту медаль, і знаєте, яким був бонус? 4000 доларів.

Минуло десять років, а сума призових залишилася такою самою. Не знаю, чи люди чули про таке поняття, як інфляція... Країни третього світу платять своїм гравцям краще, без жартів. Щоб відповісти на всі ваші запитання, скажу, що на Олімпіаді я грати не збираюся", – розповів шахіст.

На цю інформацію вже відреагував скандально відомий Ганс Німанн, який і замінить Накамуру.

"Представляти свою країну – це честь, брак патріотизму вражає. Хікару – один із найбагатших шахістів у світі, якщо не найбагатший. Додаткові 20 чи 30 тисяч як гонорар за участь ніяк не вплинули б на його життя. Виграння золотої медалі цінніше за все, що можна купити за гроші", – прокоментував рішення шахіста Німанн.

It's an honor to represent one's country, the lack of patriotism is shocking. Hikaru is one of if not the wealthiest chess players in the world. An extra 20 or 30k as an appearance fee would not impact his life at all. Winning a gold medal is more valuable than anything money… https://t.co/a9XlBukyZk — Hans Niemann (@HansMokeNiemann) June 9, 2026

Нагадаємо, у лютому цього року Ганс став першим американським гросмейстером із 2018 року, який приїхав до РФ.

Шахова Олімпіада відбудеться в період з 15 по 28 вересня в узбекистанському місті Самарканд. Зауважимо, що в цей період та в цьому ж місті відбудеться Конгрес ФІДЕ, де обиратимуть нового президента організації.

Хікару Накамура напередодні виступав на турнірі претендентів, де посів п'яте місце.