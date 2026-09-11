Один з претендентів на пост президента ФІДЕ зухвало відмовився від передвиборчих дебатів

Один з претендентів на посаду президента ФІДЕ Вадім Розенштейн відмовився виступати на передвиборчих дебатах.

Трансляція події відбувалась на ресурсі Chess.com, а сам бізнесмен скористався лише своїм правом на вступне слово, після чого залишив трансляцію й дотепер не коментував своє рішення.

Під час свого монологу Розенштейн розповів, що напередодні ФІДЕ не взяла до уваги скарги, які на нього подавали. Також росіянин із німецьким паспортом додав, що не хоче перетворювати вибори на політичне шоу.

"Сьогодні питання не у тому, хто має більше грошей або впливу. Питання: кому належатиме ФІДЕ? Одній людині, декільком чи 200 членам-федераціям? Кожен претендент має відповісти: перед ким він нестиме відповідальність? Я – перед федераціями.

ФІДЕ – це не мій особистий проєкт. Я буду доступним для людей цілодобово", – резюмував Розенштейн.

Зауважимо, що сам Вадім Розенштейн – уродженець міста Звягель, довгий час вів бізнес у Росії, але має німецьке громадянство. Попри заяви, що розірвав усі стосунки з РФ, через WR Group Holding GmbH контролює логістичну компанію "ВР Рус", а його холдінг збільшив свої статки з лютого 2022 року у декілька разів, не припиняючи співпрацю з Росією.

Нагадаємо, вибори президента ФІДЕ відбудуться 26 та 27 вересня у Самарканді під час Генеральної асамблеї.

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Чинний президент організації Аркадій Дворкович нещодавно потрапив під санкції ЄС, після чого оголосив про призупинення виконання своїх функцій.

Раніше сам Розенштейн подав скаргу до ФІДЕ на кандидатуру іншого росіянина – Тімура Турлова.