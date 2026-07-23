Два російських спортивних топ-функціонери потрапили під санкції ЄС

Глава Міністерства спорту Росії та Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов і президент Міжнародної федерації шахів Аркадій Дворкович потрапили під санкції від Європейського союзу.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Важлива перемога України на міжнародному спортивно-дипломатичному полі! Євросоюз вніс до санкційного списку ключових російських функціонерів – Дегтярьова та Дворковича. Міністр спорту Росії та очільник Олімпійського комітету РФ Михайло Дегтярьов відкрито підтримує війну проти України. Аркадій Дворкович просуває інтереси Кремля, обіймаючи посаду президента Міжнародної федерації шахів. Обидва вони послідовно використовують свої посади для поширення наративів держави-агресорки та легітимізації Росії у світовому спорті. Включення їх до санкційного списку ЄС підтверджує: кремлівським діячам та їхнім лобістам немає місця у цивілізованому спортивному співтоваристві. Спорт під час війни не може існувати окремо від міжнародного права", – написав Бідний.

Про те, що Дворкович може потрапити під санкції Європейського союзу, повідомлялося ще на початку червня. Він обіймає свою посаду з 2018 року і має право балотуватись знову. До 2023 року президентські повноваження було обмежено двома строками по 4 роки, але під час минулорічної Генасамблеї ці правила було скасовано.

Раніше визначилась дата виборів президента ФІДЕ, за підсумками яких Дворкович може втратити посаду.