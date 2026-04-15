Друге коло без перемог: Музичук нічиєю завершила виступи на турнірі претенденток

Анна Музичук зіграла внічию партію 14 туру турніру претенденток проти китаянки Чжу Цзінер.

Гросмейстерки зробили 55 повних ходів, після чого погодились на нічию, маючи по турі та декілька непрохідних пішаків.

В паралельній партії Вайшалі Рамешбабу переграла Катерину Ланго, завдяки чому набрала 8.5 очок та виграла цикл – саме вона зіграє у матчі за чемпіонство світу проти Цзюй Веньцзюнь.

Анна Музичук фінішувала на п'ятому місці, набравши сім залікових балів. Зауважимо, що після першого кола українка посідала перше місце, але другу частину змагання провела без перемог – п'ять нічиїх та дві поразки.

Це було вже четверте змагання такого рівня для Музичук. Раніше українка посідала друге місце у 2019 році, у турнірі-2022/23 вилітала на стадії 1/2 фіналу, а у 2024-му виступила провально – останнє восьме місце без жодної перемоги.

У 2017 році, коли чемпіонка світу з шахів визначалась у нокаут-турнірі, Музичук дісталась фіналу, де програла Тань Чжуньї 2,5:3,5.

