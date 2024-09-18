Шахова Олімпіада 2024: календар та результати матчів збірних України

З 10 по 23 вересня в угорському Будапешті відбувається 45-та шахова Олімпіада. Турнір проходить за швейцарською системою в 11 турів. На старт вийшли 196 чоловічих команд (як заведено зараз говорити – відкрита секція) і 182 – жіночих. Перед кожним туром команди подають заявку із зазначенням шахістів, які грають на першій, другій, третій і четвертій дошках.

Турнір проходить за швейцарською системою: без вибування. У кожному турі, починаючи з другого, пари суперників відбираються так, щоб зустрічалися між собою учасники, які набрали рівну кількість очок. Завдяки цьому з турніру виключаються партії між свідомо непорівнянними за силою супротивниками, що дає змогу для визначення переможців обійтися невеликим, порівняно з круговою системою, числом турів за великої кількості учасників.

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Загалом команди проведуть по 11 матчів (гросмейстери, відповідно, по 11 партій) за швейцарською системою. Щодня партії стартують о 15.00 за місцевим часом (16:00 за Києвом). Партії з класичним контролем часу, тому можуть затягнутися допізна, як за Будапештом, так і, тим більше за Києвом. А в останній день тур розпочнеться вранці, об 11:00, а вже на 20:00 призначена церемонія закриття турніру.

За чоловічу команду України виступають Андрій Волокітін, Василь Іванчук, Руслан Пономарьов, Антон Коробов та Володимир Онищук. У складі жіночої команди "синьо-жовтих" грають Юлія Осьмак, Анна Ушеніна, Наталія Букса, Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова.

Слідкуйте за поєдинками збірних України разом із Чемпіоном. Наш сайт щодня оперативно висвітлює матчі українців у Будапешті.

Чоловічий турнір

1-й тур | 11 вересня | 16:00

Туніс – Україна – 0:4

Ясін Барбарія – Андрій Волокітін – 0:1

Мохамед Аммар – Василь Іванчук – 0:1

Хуссем Мефтахі – Антон Коробов – 0:1

Зубайє Амдуні – Володимир Онищук – 0:1

2-й тур | 12 вересня | 16:00

Україна – Уругвай – 3,5:0,5

Андрій Волокітін – Жорж Мейєр – 0,5:0,5

Василь Іванчук – Андрес Родрігес – 1:0

– Андрес Родрігес Руслан Пономарьов – Факундо Васкес – 1:0

– Факундо Васкес Володимир Онищук – Бернардо Роселлі – 1:0

3-й тур | 13 вересня | 16:00

Австралія – Україна – 1,5:2,5

Тимур Куйбокаров – Андрій Волокітін – 0,5:0,5

Боббі Ченг – Василь Іванчук – 1:0

– Василь Іванчук Жао Жонг–Янг – Руслан Пономарьов – 0:1

Давид Смердон – Антон Коробов – 0:1

4-й тур | 14 вересня | 16:00

Україна – США – 2,5:0,5

Андрій Волокітін – Фабіано Каррузо – 0,5:0,5

Василь Іванчук – Веслі Со – 1:0

– Веслі Со Руслан Пономарьов – Лейньєр Домінгес – 0,5:0,5

Антон Коробов – Рей Робсон – 1:0

5-й тур | 15 вересня | 16:00

Угорщина – Україна – 2,5:1,5

Річард Раппорт – Василь Іванчук – 1:0

– Санан Сьюгіров – Руслан Пономарьов – 0,5:0,5

Ференц Беркеш – Антон Коробов – 0,5:0,5

Бенджамін Гледура – Володимир Онищук – 0,5:0,5

6-й тур | 16 вересня | 16:00

Чорногорія – Україна – 1,5:2,5

Денис Кадрич – Андрій Волокітін – 0,5:0,5

Нікіта Петров – Василь Іванчук – 0,5:0,5

Нікола Джукич – Руслан Пономарьов – 0:1

Лука Драшкович – Володимир Онищук – 0,5:0,5

7-й тур | 18 вересня | 16:00

Україна – Узбекистан – 1:3

Андрій Волокітін – Нодірбек Абдусатторов – 0:1

Антон Коробов – Шасіддін Вохідов – 0,5:0,5

Василь Іванчук – Нодірбек Якуббоєв – 0,5:0,5

Руслан Пономарьов – Жавокір Сіндаров – 0:1

8-й тур | 19 вересня | 16:00

Аргентина – Україна

9-й тур | 20 вересня | 16:00

10-й тур | 21 вересня | 16:00

11-й тур | 22 вересня | 12:00

Жіночий турнір

1-й тур | 11 вересня | 16:00

Киргизстан – Україна – 0,5:3,5

Олександра Самаганова – Анна Ушеніна – 0,5:0,5

Бегімай Жанібекова – Наталія Букса – 0:1

Асель Лесбекова – Інна Гапоненко – 0:1

Айжан Шезбекова – Євгенія Долуханова – 0:1

2-й тур | 12 вересня | 16:00

Литва – Україна – 1,5:2,5

Олена Мартинкова – Юлія Осьмак – 1:0

– Юлія Осьмак Сімона Лімонтайте – Наталія Букса – 0:1

Каміла Багінскайте – Інна Гапоненко – 0:1

Габія Сімкуніте – Євгенія Долуханова – 0,5:0,5

3-й тур | 13 вересня | 16:00

Ізраїль – Україна – 1:3

Марсель Єфроїмський – Юлія Осьмак – 0,5:0,5

Маша Клімова – Анна Ушеніна – 0:1

Нога Оріан – Інна Гапоненко – 0:1

Роніт Левітан – Євгенія Долуханова – 0,5:0,5

4-й тур | 14 вересня | 16:00

Туреччина – Україна – 2:2

Катерина Аталік – Юлія Осьмак – 0,5:0,5

Бетуль Кадіоглу – Анна Ушеніна – 0,5:0,5

Кубра Озтюрк – Наталія Букса – 0:1

Гюленай Айдін – Євгенія Долуханова – 1:0

5-й тур | 15 вересня | 16:00

Азербайджан – Україна – 2:2

Гюнай Мамаджада – Юлія Осьмак – 0:1

Ульвія Фаталієва – Анна Ушеніна – 0,5:0,5

Говхар Бейдуллаєва – Наталія Букса – 1:0

– Наталія Букса Ханім Балажаєва – Інна Гапоненко – 0,5:0,5

6-й тур | 16 вересня | 16:00

Сербія – Україна – 1:3

Теодора Іньяч – Юлія Осьмак – 0:1

Марина Гайчин – Анна Ушеніна – 0:1

Адела Велікіч – Інна Гапоненко – 0:1

Йована Еріч – Євгенія Долуханова – 1:0

7-й тур | 18 вересня | 16:00

Україна – Польща – 2:2

Юлія Осьмак – Аліна Кашлінська – 0:1

Анна Ушеніна – Моніка Соцько – 0,5:0,5

Інна Гапоненко – Алісія Слівічка – 0,5:0,5

Наталія Букса – Олівія Кьолбаса – 1:0

8-й тур | 19 вересня | 16:00

Угорщина – Україна

9-й тур | 20 вересня | 16:00

10-й тур | 21 вересня | 16:00

11-й тур | 22 вересня | 12:00