Шахова Олімпіада 2024: календар та результати матчів збірних України
З 10 по 23 вересня в угорському Будапешті відбувається 45-та шахова Олімпіада. Турнір проходить за швейцарською системою в 11 турів. На старт вийшли 196 чоловічих команд (як заведено зараз говорити – відкрита секція) і 182 – жіночих. Перед кожним туром команди подають заявку із зазначенням шахістів, які грають на першій, другій, третій і четвертій дошках.
Турнір проходить за швейцарською системою: без вибування. У кожному турі, починаючи з другого, пари суперників відбираються так, щоб зустрічалися між собою учасники, які набрали рівну кількість очок. Завдяки цьому з турніру виключаються партії між свідомо непорівнянними за силою супротивниками, що дає змогу для визначення переможців обійтися невеликим, порівняно з круговою системою, числом турів за великої кількості учасників.
Загалом команди проведуть по 11 матчів (гросмейстери, відповідно, по 11 партій) за швейцарською системою. Щодня партії стартують о 15.00 за місцевим часом (16:00 за Києвом). Партії з класичним контролем часу, тому можуть затягнутися допізна, як за Будапештом, так і, тим більше за Києвом. А в останній день тур розпочнеться вранці, об 11:00, а вже на 20:00 призначена церемонія закриття турніру.
За чоловічу команду України виступають Андрій Волокітін, Василь Іванчук, Руслан Пономарьов, Антон Коробов та Володимир Онищук. У складі жіночої команди "синьо-жовтих" грають Юлія Осьмак, Анна Ушеніна, Наталія Букса, Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова.
Слідкуйте за поєдинками збірних України разом із Чемпіоном. Наш сайт щодня оперативно висвітлює матчі українців у Будапешті.
Чоловічий турнір
1-й тур | 11 вересня | 16:00
Туніс – Україна – 0:4
- Ясін Барбарія – Андрій Волокітін – 0:1
- Мохамед Аммар – Василь Іванчук – 0:1
- Хуссем Мефтахі – Антон Коробов – 0:1
- Зубайє Амдуні – Володимир Онищук – 0:1
2-й тур | 12 вересня | 16:00
Україна – Уругвай – 3,5:0,5
- Андрій Волокітін – Жорж Мейєр – 0,5:0,5
- Василь Іванчук – Андрес Родрігес – 1:0
- Руслан Пономарьов – Факундо Васкес – 1:0
- Володимир Онищук – Бернардо Роселлі – 1:0
3-й тур | 13 вересня | 16:00
Австралія – Україна – 1,5:2,5
- Тимур Куйбокаров – Андрій Волокітін – 0,5:0,5
- Боббі Ченг – Василь Іванчук – 1:0
- Жао Жонг–Янг – Руслан Пономарьов – 0:1
- Давид Смердон – Антон Коробов – 0:1
4-й тур | 14 вересня | 16:00
Україна – США – 2,5:0,5
- Андрій Волокітін – Фабіано Каррузо – 0,5:0,5
- Василь Іванчук – Веслі Со – 1:0
- Руслан Пономарьов – Лейньєр Домінгес – 0,5:0,5
- Антон Коробов – Рей Робсон – 1:0
5-й тур | 15 вересня | 16:00
Угорщина – Україна – 2,5:1,5
- Річард Раппорт – Василь Іванчук – 1:0
- Санан Сьюгіров – Руслан Пономарьов – 0,5:0,5
- Ференц Беркеш – Антон Коробов – 0,5:0,5
- Бенджамін Гледура – Володимир Онищук – 0,5:0,5
6-й тур | 16 вересня | 16:00
Чорногорія – Україна – 1,5:2,5
- Денис Кадрич – Андрій Волокітін – 0,5:0,5
- Нікіта Петров – Василь Іванчук – 0,5:0,5
- Нікола Джукич – Руслан Пономарьов – 0:1
- Лука Драшкович – Володимир Онищук – 0,5:0,5
7-й тур | 18 вересня | 16:00
Україна – Узбекистан – 1:3
- Андрій Волокітін – Нодірбек Абдусатторов – 0:1
- Антон Коробов – Шасіддін Вохідов – 0,5:0,5
- Василь Іванчук – Нодірбек Якуббоєв – 0,5:0,5
- Руслан Пономарьов – Жавокір Сіндаров – 0:1
8-й тур | 19 вересня | 16:00
Аргентина – Україна
9-й тур | 20 вересня | 16:00
10-й тур | 21 вересня | 16:00
11-й тур | 22 вересня | 12:00
Жіночий турнір
1-й тур | 11 вересня | 16:00
Киргизстан – Україна – 0,5:3,5
- Олександра Самаганова – Анна Ушеніна – 0,5:0,5
- Бегімай Жанібекова – Наталія Букса – 0:1
- Асель Лесбекова – Інна Гапоненко – 0:1
- Айжан Шезбекова – Євгенія Долуханова – 0:1
2-й тур | 12 вересня | 16:00
Литва – Україна – 1,5:2,5
- Олена Мартинкова – Юлія Осьмак – 1:0
- Сімона Лімонтайте – Наталія Букса – 0:1
- Каміла Багінскайте – Інна Гапоненко – 0:1
- Габія Сімкуніте – Євгенія Долуханова – 0,5:0,5
3-й тур | 13 вересня | 16:00
Ізраїль – Україна – 1:3
- Марсель Єфроїмський – Юлія Осьмак – 0,5:0,5
- Маша Клімова – Анна Ушеніна – 0:1
- Нога Оріан – Інна Гапоненко – 0:1
- Роніт Левітан – Євгенія Долуханова – 0,5:0,5
4-й тур | 14 вересня | 16:00
Туреччина – Україна – 2:2
- Катерина Аталік – Юлія Осьмак – 0,5:0,5
- Бетуль Кадіоглу – Анна Ушеніна – 0,5:0,5
- Кубра Озтюрк – Наталія Букса – 0:1
- Гюленай Айдін – Євгенія Долуханова – 1:0
5-й тур | 15 вересня | 16:00
Азербайджан – Україна – 2:2
- Гюнай Мамаджада – Юлія Осьмак – 0:1
- Ульвія Фаталієва – Анна Ушеніна – 0,5:0,5
- Говхар Бейдуллаєва – Наталія Букса – 1:0
- Ханім Балажаєва – Інна Гапоненко – 0,5:0,5
6-й тур | 16 вересня | 16:00
Сербія – Україна – 1:3
- Теодора Іньяч – Юлія Осьмак – 0:1
- Марина Гайчин – Анна Ушеніна – 0:1
- Адела Велікіч – Інна Гапоненко – 0:1
- Йована Еріч – Євгенія Долуханова – 1:0
7-й тур | 18 вересня | 16:00
Україна – Польща – 2:2
- Юлія Осьмак – Аліна Кашлінська – 0:1
- Анна Ушеніна – Моніка Соцько – 0,5:0,5
- Інна Гапоненко – Алісія Слівічка – 0,5:0,5
- Наталія Букса – Олівія Кьолбаса – 1:0
8-й тур | 19 вересня | 16:00
Угорщина – Україна
9-й тур | 20 вересня | 16:00
10-й тур | 21 вересня | 16:00
11-й тур | 22 вересня | 12:00