Чоловіча збірна України перемогла США, жінки розписали мирову з Туреччиною в 4 турі шахової Олімпіади
В столиці Угорщини, Будапешті, відбулися матчі четвертого туру 45 шахової Олімпіади.
Чоловіча збірна України здобула перемогу над США. Жіноча команда розписала мирову з Туреччиною.
Україна (Чоловіки) – США (Чоловіки) 2,5:1:5
Андрій Волокітін – Фабіано Каруана 0:1
Василь Іванчук – Веслі Со 1:0
Антон Коробов – Робсон Рей 1:0
Руслан Пономарьов – Леньєр Домінгес Перес 0,5:0,5
Україна (Жінки) – Туреччина (Жінки) 2:2
Юлія Осмак – Катерина Аталик 0,5:0,5
Анна Ушеніна – Бетюл Джемре Їлдиз Кадіоглу 0,5:0,5
Наталя Букса – Кюбра Озтюрк 1:0
Евгенія Долуханова – Гуленай Айдін 0:1
Напередодні чоловіча збірна перемогла Австралію, а жінки здолали Ізраїль. Наразі у чоловіків лише перемоги і максимальні 8 матч-пойнтів, а ось для жінок це перша втрата (7 матч-пойнтів).
Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою, отже обидві українські команди гратимуть проти команд з рівною кількістю балів.
Загалом відбудеться 11 турів, за підсумками яких і визначиться переможець. Перше місце посяде команда, яка набере найбільше матч-пойнтів.
У змаганнях візьмуть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.