Чоловіча збірна України перемогла США, жінки розписали мирову з Туреччиною в 4 турі шахової Олімпіади

В столиці Угорщини, Будапешті, відбулися матчі четвертого туру 45 шахової Олімпіади.

Чоловіча збірна України здобула перемогу над США. Жіноча команда розписала мирову з Туреччиною.

Шахова Олімпіада-2024

4 тур, 14 вересня

Україна (Чоловіки) – США (Чоловіки) 2,5:1:5

Андрій Волокітін – Фабіано Каруана 0:1

Василь Іванчук – Веслі Со 1:0

Антон Коробов – Робсон Рей 1:0

Руслан Пономарьов – Леньєр Домінгес Перес 0,5:0,5

Україна (Жінки) – Туреччина (Жінки) 2:2

Юлія Осмак – Катерина Аталик 0,5:0,5

Анна Ушеніна – Бетюл Джемре Їлдиз Кадіоглу 0,5:0,5

Наталя Букса – Кюбра Озтюрк 1:0

Евгенія Долуханова – Гуленай Айдін 0:1

Напередодні чоловіча збірна перемогла Австралію, а жінки здолали Ізраїль. Наразі у чоловіків лише перемоги і максимальні 8 матч-пойнтів, а ось для жінок це перша втрата (7 матч-пойнтів).

Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою, отже обидві українські команди гратимуть проти команд з рівною кількістю балів.

Загалом відбудеться 11 турів, за підсумками яких і визначиться переможець. Перше місце посяде команда, яка набере найбільше матч-пойнтів.

У змаганнях візьмуть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.