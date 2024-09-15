Чоловіча збірна України вперше програла, жінки зіграли внічию на шаховій Олімпіаді
В столиці Угорщини, Будапешті, відбулися матчі п'ятого туру 45 шахової Олімпіади.
Чоловіча збірна України здобула зазнала поразки від господарів турніру, а жіноча команда розписала мирову з Азербайджаном.
Напередодні чоловіки здобули перемогу над США. Жіноча команда розписала мирову з Туреччиною. Для чоловічої команди ця поразка стала першою на змаганнях максимальні 8 матч-пойнтів, а для жінок це друга втрата балів (8 матч-пойнтів).
Україна (Чоловіки) – Угорщина (Чоловіки) 1,5:2:5
Руслан Пономарьов – Санан Сюгіров 0,5:0,5
Василь Іванчук – Раппорт Річард 0:1
Антон Коробов – Беркеш Ференц 0,5:0,5
Володимир Онищук – Бенджамін Гледура 0,5:0,5
Україна (Жінки) – Азербайджан (Жінки) 2:2
Юлія Осмак – Маммедзаде Гунай 1:0
Анна Ушеніна – Ульвія Фаталієва 0,5:0,5
Наталя Букса – Говхар Бейдуллаєва 0:1
Інна Гапоненко – Ханим Баладжаєва 0,5:0,5
Завтра, 16 вересня, буде зіграно 6-й тур. Початок о 16:00 за Києвом.
Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою, отже обидві українські команди гратимуть проти команд з рівною кількістю балів.
Загалом відбудеться 11 турів, за підсумками яких і визначиться переможець. Перше місце посяде команда, яка набере найбільше матч-пойнтів.
У змаганнях візьмуть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.