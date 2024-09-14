Шахова Олімпіада: чоловіча та жіноча збірні України стартували з трьох перемог поспіль

У столиці Угорщини, Будапешті, відбулися матчі третього туру 45 шахової Олімпіади.

Чоловіча збірна України з мінімальним рахунком здолала Австралію (2,5:1,5). Першу партія завершилась нічиєю Андрія Волокітіна. Надалі несподівано поступився Василь Іванчук. Однак виправити ситуацію змогли Руслан Пономарьов та Антон Коробов.

Жіноча збірна України впевнено перемогла команду Ізраїлю з рахунком 3:1. Свої партії Анна Ушеніна та Інна Гапоненко, внічию зіграли Юлія Осьмак та Євгенія Долуханова.