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Шахова Олімпіада: чоловіча та жіноча збірні України стартували з трьох перемог поспіль

Олександр Булава — 14 вересня, 15:42
Шахова Олімпіада: чоловіча та жіноча збірні України стартували з трьох перемог поспіль
Василь Іванчук
Ukrainian Chess Federation

У столиці Угорщини, Будапешті, відбулися матчі третього туру 45 шахової Олімпіади.

Чоловіча збірна України з мінімальним рахунком здолала Австралію (2,5:1,5). Першу партія завершилась нічиєю Андрія Волокітіна. Надалі несподівано поступився Василь Іванчук. Однак виправити ситуацію змогли Руслан Пономарьов та Антон Коробов.

Жіноча збірна України впевнено перемогла команду Ізраїлю з рахунком 3:1. Свої партії Анна Ушеніна та Інна Гапоненко, внічию зіграли Юлія Осьмак та Євгенія Долуханова.

Напередодні чоловіча збірна перемогла Туніс та Уругвай, а жінки здолали Киргизстан та Литву. Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою (турнірна система, при якій у кожному наступному турі зустрічаються супротивники з однаковою або близькою кількістю очок — прим.), отже обидві українські команди гратимуть проти команд, які також виграли три свої поєдинки.
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