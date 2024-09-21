Шахова Олімпіада 2024: чоловіча збірна України розділила очки з Вірменією, жінки поступилися американкам

У суботу, 21 вересня, відбулися матчі 10 раунду Шахової Олімпіади 2024.

У чоловічому турнірі Андрій Волокітін та Руслан Пономарьов розписали зі своїми суперниками мирові, а Антон Коробов переміг Габріеля Саргіссяна. Однак поразка Володимира Онищука від Роберта Говганісяна не дозволила нашим землякам забрати перемогу – 2:2.

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Жіноча збірна України поступилася американським шахісткам. Наталія Букса перемогла Іріну Круш, проте поразки Юлії Осьмак та Анни Ушеніної не дозволили українкам, що виступають без сестер Музичук, зачепитися бодай за нічию.

Шахова Олімпіада 2024

10 тур, 21 вересня

Україна (чоловіки) – Вірменія (чоловіки) 2:2

Андрій Волокітін – Хайк Мартіросян 0,5:0,5

Руслан Пономарьов – Шант Саргсян 0,5:0,5

Антон Коробов – Габріель Саргіссян 1:0

Володимир Онищук – Роберт Говганісян 0:1

США (жінки) – Україна (жінки) 2,5:1,5

Тохірйонова Гульрухбегім – Юлія Осьмак 1:0

Їп Карісса – Анна Ушеніна 1:0

Іріна Круш – Наталія Букса 0:1

Лі Еліс – Інна Гапоненко 0,5:0,5

Нагадаємо, в попередньому турі обидві українські збірні показали чудові результати: чоловіки здолали Грузію, а жінки у важкій грі здобули нічию проти Вірменії.

Після 9 туру чоловіча збірна посідає 6 місце, маючи у своєму активі 14 очок. Позиція української команди після 10 ігрового дня стане відома, коли завершаться інші матчі.

Жіноча збірна України йде на 9-му місці. В її активі також 14 очок. До казашок, які лідирують у турнірній таблиці, – лише два пункти.