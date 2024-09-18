Чоловіча збірна програла Узбекистану, жінки звели гру проти Польщі внічию

У середу, 18 вересня, у межах шахової Олімпіади 2024, що триває в угорському Будапешті, відбудулися матчі сьомого раунду. Поєдинки провели й збірні України.

Чоловіча збірна поступилася Узбекистану. Антон Коробов та Василь Іванчук свої зустрічі зіграли внічию, а Руслан Пономарьов та Андрій Волокітін – поступилися.

Жіноча збірна також була близькою до поразки, але в останній грі Наталія Букса обіграла Олівію Кьолабсу, чим принесла "синьо-жовтим" нічию.

Шахова Олімпіада-2024

7 тур, 18 вересня

Україна (Чоловіки) – Узбекистан (Чоловіки) 1:3

Андрій Волокітін – Нодірбек Абдусатторов 0:1

Антон Коробов – Шасіддін Вохідов 0,5:0,5

Василь Іванчук – Нодірбек Якуббоєв 0,5:0,5

Руслан Пономарьов – Жавокір Сіндаров 0:1

Україна (Жінки) – Польща (Жінки) 2:2

Юлія Осьмак – Аліна Кашлінська 0:1

Анна Ушеніна – Моніка Соцько 0,5:0,5

Інна Гапоненко – Алісія Слівічка 0,5:0,5

Наталія Букса – Олівія Кьолбаса 1:0

Чоловічу команду України на шаховій Олімпіаді-2024 представляють: Андрій Волокітін, Василь Іванчук, Антон Коробов, Руслан Пономарьов та Ігор Коваленко. До складу нашої жіночої збірної входять: Юлія Осьмак, Ганна Ушеніна, Наталія Букса, Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова.

Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою, отже обидві українські команди гратимуть проти команд з рівною кількістю балів.

Загалом відбудеться 11 турів, за підсумками яких і визначаться переможці. У змаганнях беруть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.